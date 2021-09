Val d’Aosta, a Italgas la distribuzione del gas

1' di lettura

Italgas ha avviato la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale Valle d’Aosta, con il Comune di Aosta quale ente capofila per tutti i Comuni della regione (74 in tutto). Il completamento delle fasi della gara permette a Italgas di gestire il servizio per i prossimi 12 anni e avviare contemporaneamente il piano di investimenti da 100 milioni inserito nell’offerta, risultata vincente. Sono 24 su 74 i centri dotati di collegamenti alla rete a metano, con circa 350 chilometri di reti che raggiungono 20mila utenti. La Valle d’Aosta è uno dei sei Ambiti sui 177 esistenti in Italia che ha portato a termine il percorso di aggiudicazione del servizio. Gli investimenti Italgas saranno funzionali all’estensione delle reti, al potenziamento e alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, al miglioramento di qualità e sicurezza del servizio. Italgas ha annunciato comunque un raddoppiamento del numero di famiglie servite dalla rete di gas naturale.

Loading...