Val d’Aosta fra natura, relax e sport: le esperienze da non perdere dal trekking alle terme

Voglia di staccare la spina e di relax, ma anche desiderio di esplorare il territorio e di dedicarsi a innumerevoli attività da svolgere all'aria aperta sono tra le principali ragioni che portano i vacanzieri a scegliere un soggiorno estivo in Valle d'Aosta. E la Regione non delude, grazie a un patrimonio naturale tutelato da un importante sistema di aree protette: 2 parchi, 10 riserve naturali, 19 siti della rete ecologica Natura 2000 – che salvaguarda la biodiversità in Europa – e 4 giardini botanici alpini. Si tratta di un totale di trentacinque punti di interesse naturalistico, tutti raggruppati sotto il marchio “Viva – Valle d'Aosta unica per natura”, creato per promuovere una fruizione turistica di queste aree basata su principi di eco-sostenibilità.

Da una recente ricerca promossa dalla Regione stessa emerge che tra i vacanzieri stranieri, il 45% indica di aver scelto la Val d’Aosta per un “soggiorno attivo”, quota persino superiore al 36% di italiani che hanno indicato questo tema di vacanza come motivazione del loro soggiorno. «Fin dal mese di aprile abbiamo registrato numeri molto interessanti in termini di presenze, in particolare per gli stranieri che per la prima volta hanno superato gli italiani – commenta Remo Chuc, dirigente della struttura promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico della Regione Valle d'Aosta -. Per quanto riguarda giugno, si è trattato del migliore di sempre in termini di presenze, con un +4% rispetto al 2018 e 2019, che erano stati per noi i migliori anni sino ad oggi».

Ecco dunque otto proposte outdoor per un soggiorno di fine estate: dalle camminate per rigenerare corpo e anima, all'avventura in alta quota o in bike, fino all'adrenalina della via ferrata o al completo relax termale.

1. Trekking lungo il Cammino Balteo

Il Cammino Balteo è un itinerario escursionistico ad anello di quasi 350 km, percorribile in entrambi i sensi. Si tratta di un viaggio nella cultura e nella storia attraverso un territorio punteggiato da antichi borghi e imponenti castelli, immerso in un paesaggio che alterna boschi e pascoli a orti e vigneti. Il tracciato si sviluppa principalmente nel fondovalle e sui versanti di media quota con un'altitudine compresa tra i 350 e i 1900 metri, praticabile quindi per buona parte dell'anno. Si articola in 23 tappe di circa 4-6 ore ciascuna, che possono anche essere percorse in più riprese o, eventualmente, interrotte usando il trasporto pubblico. Una proposta per tutti, adatta agli sportivi ma anche a chi vuole camminare senza fretta, lasciandosi tentare dalle molteplici opportunità che invitano alla sosta. Una tappa “insolita” è quella che porta alla scoperta delle fortificazioni napoleoniche scaglionate tra il Col de La Cou e Machaby. Da qui, dopo una visita al Santuario di Nostra Signora della Neve, si scende in un bosco di castagni verso Arnad, sorvegliati dai due castelli Valleise e accolti dalla bella parrocchiale romanica di San Martino.

2. Mountain bike in Val Veny

Il tour celtico nella Val Veny, ai piedi del Monte Bianco, è una gita non durissima ma abbastanza impegnativa che permette ai più esperti di provare brevi passaggi tecnici e, a chi inizia, di allenarsi in una “palestra” immersa nella natura o di fare una piacevole gita con la famiglia. È possibile raggiungere la frazione Zerotta in Val Veny in auto, in pullman ma anche in bici seguendo, da Courmayeur, le indicazioni per la Val Veny. Il tipo di percorso include sia la strada sterrata che il sentiero. Si attraversa un ponte, poi un ruscello per inoltrarsi nel bosco del Peuterey e passando da Freney ci si riporta sulla strada principale di fondo valle. Altra salita per circa 800 metri su asfalto per poi imboccare la sterrata che passa da Les Zergnes e raggiunge il ristorante La Fodze.