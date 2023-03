Val D’Aosta/1. Nel Rifugio Ferrario tra i villaggi Walser della Val D’Ayas

Tra i paesaggi incantevoli e villaggi Walser, è tempo di muoversi con le ciaspole ben allacciate. Gli itinerari sono pensati per tutti, con percorsi di media-bassa difficoltà e la possibilità di estensioni per i più allenati. Ad attendervi, in serata, c'è il tepore del rifugio Ferraro, vera istituzione della Val d'Ayas a oltre 2000 (2066 per la precisione) metri di quota. Résy è un piccolo villaggio sorto nel XIII secolo, quando la popolazione germanica dei Walser si spostò dalla Svizzera nelle vallate italiane del Monterosa. L'influenza di questo popolo è ancora perfettamente leggibile nell'architettura delle case stadel, nella lingua titsch e nelle tradizioni locali. Appena sopra l'abitato sorge il rifugio Ferraro che nel 2022 ha festeggiato i suoi primi 90 anni di storia, è gestito dal 2017 da Valérie e Julien Pramotton, sorella e fratello, che hanno saputo creare un clima caldo e accogliente. Gli ingredienti del successo di Valérie e Julien sono la loro ricca cucina km 0, l'accessibilità, i servizi rivolti a grandi e piccini e, ovviamente, i panorami da favola della Val d'Ayas, da ammirare appena svegli dalla finestra, illuminati dalla prima alba del nuovo giorno.

