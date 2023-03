Val D’Aosta/2. Alla scoperta della Val Veny dal Rifugio Monte Bianco

Il Monte Bianco in questa stagione offre sia itinerari semplici sia impegnativi per ciaspolate, passeggiate sulla neve e attività guidate come quelle in notturna. Al cospetto dell'intera catena della montagna più alta d'Europa, dalle Grandes Jorasses alle Pyramides Calcairesche, nel territorio di Courmayeur c'è lo storico Rifugio Monte Bianco. Si trova nella bellissima e selvaggia Val Veny a 1700 metri d'altezza, da sempre punto di riferimento per gli alpinisti, gli sciatori, e gli amanti della vita ad alta quota. Destinazione di una passeggiata con ciaspole o per gite con gli sci d'alpinismo, è accessibile dalla pista internazionale come tappa durante una sciata in Val Veny oppure a piedi con la motoslitta. La gestione, che porta avanti l'antica arte dei rifugisti, è nelle mani di Alex Campedelli e Francesca Servadei, che hanno condotto una ristrutturazione che ha rinnovato gli spazi senza trasfigurare l'essenza del rifugio. Il rifugio dispone di 16 camere, oltre a un dormitorio che può ospitare fino a 12 persone, in cui sentirsi, anche solo per una notte, un esploratore delle montagne e vedere il sole sorgere prima di chiunque altro. Per riconnettersi con la natura, riscoprire l'energia ancestrale del contatto fra uomo e montagna e guardare le stelle da vicino.

