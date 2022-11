Val D'Ega - Oberreggen-Renon –Sci in notturna tra natura, design e sostenibilità

In Val D'Ega tutto è pronto: la località aprirà i battenti venerdì 25 novembre alle ore 19 in notturna come vuole tradizione in vista dello slalom di Coppa Europa di giovedì 15 dicembre. Bianche cime rocciose, boschi innevati e prati sberluccicanti! Ai piedi del Latemar, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell'Umanità, il carosello dello Ski Center Latemar è raggiungibile in appena 20 minuti d'auto da Bolzano. 50 i chilometri di piste a disposizione che attraversano tre comprensori sciistici (Obereggen, Pampeago e Predazzo ) senza dover mai sganciare gli attacchi delle tavole. E chi si spinge oltre l'Alto Adige ha a disposizione 111 chilometri di piste: lo skipass Obereggen-Val di Fiemme, infatti, dà accesso alle piste delle vicine aree sciistiche trentine di Cermis, Alpe Lusia e Bellamonte (tutta l'area fa parte della più grande associazione sciistica del mondo il “Dolomiti Superski”). Qui per tutta la stagione tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e venerdì, la notte si trasforma in giorno: dalle 19:00 alle 22:00 i riflettori illuminano la pista Obereggen, la pista da slittino Obereggen e il Night-Snowpark. Iniziativa possibile grazie a moderni impianti di innevamento e una preparazione delle piste estremamente efficiente e di eccellente qualità, super premiata. Il tutto in chiave sostenibile. Non a caso la Val d'Ega nelle Dolomiti – Patrimonio Mondiale UNESCO ha ufficialmente ricevuto un riconoscimento internazionale dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), organizzazione che detta gli standard per lo sviluppo sostenibile nel settore del turismo. Se intorno al massiccio del Latemar si snodano piste diverse di tutti i livelli di difficoltà, due snowpark, uno dei pochi halfpipe in Italia e dei parchi sci dedicati ai bambini. Chi invece preferisce scatenarsi sulla neve lontano dalle piste da sci, può sfrecciare sulle quattro piste da slittino, addentrarsi nei boschi del Latemar con le racchette da neve ai piedi oppure immergersi nella pace di un'escursione circondato da un paesaggio ovattato. Il divertimento invernale richiede anche qualche pausa di gusto. Da non perdere il rifugio Oberholz a quota2096 m, un esempio unico di design in alta montagna e dalla sua terrazza panoramica si gode una vista spettacolare sulle cime. Infine, chi vuole esplorare altri sentieri invernali può spingersi nel vicino Corno del Renon che ospita il primo sentiero Premium d’Italia: il panorama a 360° sulla corona di vette innevate è fascino allo stato puro.

