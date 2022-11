Val Di Fassa – Val Di Fiemme dove la musica batte forte

Dal 3 dicembre al 10 aprile (giorno di Pasquetta) le discese ardite e le risalite - come cantava Lucio Battisti – della Val di Fassa in un paesaggio innevato dal sapore di fiaba, tornano ad emozionare gli appasionati lungo gli oltre 200 km di tracciati. La bella valle ladina e la vicina Val di Fiemme condividono lo sci alpino, con il vanto (tra il resto) del Sellaronda uno degli skitour più belli al mondo, ma anche lo sci di fondo, con la 50ª Marcialonga, sci alpinismo, ciaspole e passeggiate sulla neve. Di tutto, di più . Spesso sulle piste ci si può mettere alla prova con dei campioni che qui sono di casa perché proprio al cospetto del Sella e del Catinaccio si disputano alcune delle più importi gare di coppa. In tal senso, quest'inverno, tra le esperienze che possono lasciare senza fiato, c'è il viaggio a bordo dell'unica e sorprendente funivia cabrio d'Italia: la Tires (che collega Tires a Malga Frommer), importante novità della skiarea Carezza. Per le famiglie con bimbi piccoli la Val di Fassa è un sogno: tutto è a misura di famiglia, dall'ospitalità nei family hotel alle cinque scuole di sci che si fregiano del Sigillo d'Oro, riconoscimento per l'eccellenza nell'insegnamento ai bambini, e di tante tipologie di corsi e strutture per l'animazione. E se le avventure sulla neve possono concludersi con esperienze di relax nelle acque di centri benessere e termali ( una per tutti Terme Dolomia), tra i grandi plus delle due vallate c'è l'abbinamento della bellezza del territorio alla musica dal vivo con manifestazioni che hanno fatto la storia del genere come la celebre Dolomiti Ski Jazz . Per chi è in cerca di momenti di gusto da non perdere quest'anno le prelibatezze dello chef Alfio Ghezzi patron del ristorante Senso Mart, una stella Michelin, a InAlto, un luogo in cui potrà unire la passione per la cucina all'amore per l'alta quota. Il rifugio sorge a 2.514 m sul Col Margherita, nella Ski Area San Pellegrino, avvolta da un anfiteatro naturale unico ( Marmolada, monte Pelmo, Civetta e Pale di San Martino) ed è alla partenza di una delle più adrenaliniche piste nere del Dolomiti Superski, La VolatA.

16/26 18/26 Menu