Valanga di dichiarazioni sui Caf: in arrivo 2,2 milioni di richieste

Raffica di dichiarazioni per Isee ai Caf: in arrivo 2,2 milioni di richieste

A gennaio si rischia un assalto ai Caf che potrebbe metterne a rischio la regolare attività. Si stimano afflussi pari a 3 volte la media registrata negli anni passati per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) necessaria per la richiesta dell’Isee che servirà ai precettori del reddito e della pensione di cittadinanza, al rinnovo dei bonus sociali (energia, gas e idrico), del bonus per gli asili nido e - se ci sarà la riedizione - del saldo e stralcio dei debiti. Con l’aggiunta di quanti si recheranno agli sportelli dei centri di assistenza fiscale per chiedere informazioni per il debutto dell’Isee precompilato.

Risultato: la Consulta dei Caf si attende richieste per circa 2,2 milioni di Dsu, rispetto alle circa 700mila degli anni precedenti, dato che considerando i 22 giorni lavorativi sarebbe pari ad un flusso giornaliero medio di 100mila dichiarazioni. I percettori del RdC/PdC devono presentare una nuova Dsu a gennaio, in quanto l’Inps per il calcolo dell’importo di febbraio dovrà verificare l’esistenza di un Isee aggiornato, senza il quale il sussidio verrà sospeso: al 31 ottobre risultavano 978mila nuclei che beneficiano del sussidio.

A ciò si aggiunga il rinnovo delle domande di bonus per energia, gas e servizio idrico che terminano l’agevolazione al 31 dicembre 2019, una platea di oltre 1 milione di utenti. Essendo le scadenze spalmate nei dodici mesi, la Consulta dei Caf stima che a gennaio 2020, per non interrompere l’agevolazione, a presentare una nuova Dsu saranno in circa 90mila.

C’è poi il bonus asilo nido: in questo caso si stima che oltre la metà dei possibili beneficiari presenterà la Dsu a gennaio (200mila). E la possibile riedizione del “saldo e stralcio” dei debiti per chi è in difficoltà economica, a condizione che l’Isee del nucleo familiare non superi i 20mila euro. In questo caso si ipotizza, a fronte dell’ultimo invio di comunicazioni di ottobre dell’Agenzia delle Entrate per oltre 700mila posizioni, un incremento delle presentazioni delle Dsu a gennaio per oltre 200mila utenti. Questa platea in parte andrà ad aggiungersi e in parte a sovrapporsi agli oltre 700mila che tradizionalmente a gennaio si rivolgono agli sportelli dei Caf, senza dimenticare quanti si recheranno per avere informazioni sull’Isee precompilato.

«Confermiamo l’impegno dei Caf ad assicurare l’assistenza ai cittadini, ma il rischio è che a gennaio non saremo nelle condizioni di svolgere i servizi, di fronte a una simile ondata di afflussi» ammoniscono i coordinatori della Consulta, Massimo Bagnoli e Mauro Soldini.