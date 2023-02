Valditara, la formazione offre una prospettiva ai giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in visita oggi, 14 febbraio, ad una serie di scuole e istituti di formazione professionale a Torino, ha esaltato il lavoro nella formazione degli studenti: «chi non ne capisce l’importanza, non ama i giovani», ha detto, aggiungendo che «la vera sfida è dare ai ragazzi una prospettiva, una formazione, aiutarli a farcela nella vita, a valorizzare i loro tanti talenti ed essere luogo di inclusione e integrazione».

Rafforzare il link formazione-lavoro

Il ministro ha ribadito dunque la volontà di investire sempre di più nei percorsi per la formazione che porta al lavoro «sono pilastri della società e servono a dare un senso alla vita di tanti ragazzi che avevano perso fiducia nella loro esistenza». E a questo proposito ha ricordato, tra l’altro, che agli Its del Piemonte, gli Istituti tecnologici superiori post diploma che offrono formazione tecnica qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro, arriveranno 28 milioni 196mila euro.

Loading...

Migliorare spazi e locali scolastici

Il titolare del dicastero di viale Trastevere ha anche annunciato che sta scrivendo un disciplinare da mandare agli enti locali su come intervenire sugli spazi, a livello di colori, luci, suoni, per far sì che studenti e docenti vadano volentieri a scuola, «perché - ha aggiunto - un ambiente di lavoro e di studio oltre che sicuro deve garantire serenità dell’animo».

Dalla Flc Cgil no all’alternanza obbligatoria

La Flc Cgil continua a essere contraria all’alternanza scuola-lavoro obbligatoria. «Fuori da un percorso didattico si tratta solo di sfruttamento, di lavoro gratuito», ha riibadito nel suo intervento di apertura del V Congresso nazionale il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. Che ha aggiunto: «Rispetto al confronto aperto dal ministero siamo stati chiari: fondamentale cancellare l’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro e la precisa quantificazione delle ore. Torni ad essere ciò per cui è nata, una metodologia didattica».