Valditara: «Piano casa» per i prof che si spostano al Nord. Sì a formazione incentivata

Dal “Piano casa” per i docenti che si trasferiscono al Nord, alla formazione da incentivare con riconoscimenti economici al termine del percorso. E ancora dalle proposte che entreranno in manovra al prossimo Ddl con le nuove regole su voto in condotta e sospensione. Per il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, la scuola deve tornare centrale per il Paese, ridando autorevolezza (e riconoscimenti) ai docenti e puntando su una didattica sempre più personalizzata e inclusiva. Parlando ieri al Meeting Cl di Rimini il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha annunciato la decisione, assieme al ministro Roccella, di lanciare il 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne nelle scuole. «Ovviamente non basta - ha aggiunto -. Dobbiamo avviare in tutte le scuole italiane una serie di programmi per affermare la cultura del rispetto».

Formazione incentivata

In tema di insegnanti il ministro Valditara ha ribadito l’importanza della formazione. «È un altro tema strategico - ha spiegato -. Stiamo ragionando ad una formazione incentivata con riconoscimenti economici al termine del percorso formativo per chi abbia partecipato in modo positivo, attivo».

Piano casa per docenti che si trasferiscono

Per aiutare i docenti che si trasferiscono al Nord per conquistare la cattedra fissa, il ministro dell’Istruzione e del merito, ha rilanciato sulla proposta del Piano casa. «Molti docenti del Sud non si trasferiscono al Nord - ha detto Valditara -. Noi dobbiamo rendere più attrattivo il lavoro del docente. Stiamo ragionando con qualche regione per mettere a disposizione delle case, degli appartamenti. Lanciai l’idea di un piano casa. L’idea quindi di mettere a disposizione a canoni agevolati la casa per docenti costretti a trasferirsi. Insomma ci vuole una politica intelligente che valorizzi e stia accanto alla figura dei docenti».

Investimenti Pnrr per mettere al centro studente

Parlando invece di studenti, Valditara ha ribadito l’impegno di favorire la personalizzazione dell’istruzione. «Abbiamo utilizzato le risorse Pnrr proprio per indirizzare la scuola verso queste finalità - ha sottolineato il ministro -. Penso ad esempio ai 500 milioni contro la dispersione scolastica, con il tutorato individuale. Così come anche i 2,5 miliardi di euro per la scuola digitale, per una didattica pi flessibile, nuova, che sia collaborativa e rovesci uno schema che è ormai in parte superato».

Le prossime novità

Interpellato poi sulle prossime mosse in vista dell’avvio del nuovo anno, Valditara ha annunciato, a breve, un Ddl con le nuove regole su voto in condotta e sospensioni, per contrastare il bullismo. Per quanto riguarda la legge di bilancio, il titolare del Mim ha detto di aver incontrato il collega dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e di avergli evidenziato le richieste sulla scuola. «C’è stata da parte sua molta comprensione e attenzione - ha chiosato -, e quindi attendo certamente che buona parte di queste richieste vengano, in qualche misura, accolte».