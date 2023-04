Auto storiche, in Italia un patrimonio da 104 miliardi di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vale 104 miliardi di euro il patrimonio di auto storiche in Italia, la stima arriva dal rapporto Aci sulle auto in circolazione nel paese. Sono oltre 40 milioni quelle circolanti, 10 milioni hanno più di venti anni mentre i modelli storici sono 4,3 milioni, poco meno della metà delle over 20. Tra queste, 388mila esemplari sono nella Lista di salvaguarda dell’Aci. Per queste serve una normativa nazionale che protegga e valorizzi questo patrimonio su quattro ruote, e lo distingua dal parco vetture obsoleto.

Made in Italy e cultura

«Le auto d’epoca rappresentano un patrimonio dell'ingegno umano, del design e della tecnica e vanno salvaguardate, le auto vecchie invece – sottolinea il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani – usate tutti i giorni, sono insicure e inquinanti e devono essere sostituite». Secondo il presidente dell’Aci quello del motorismo d’epoca non è più un fenomeno di nicchia.

Le auto storiche interessano e appassionano gli italiani, come rivela l’indagine “Il motorismo storico in Italia. 1° Rapporto sul mondo delle auto storiche” realizzata dalla Fondazione Filippo Caracciolo, il centro studi dell’Aci, presentata al Senato. Il fenomeno del motorismo storico, che coinvolge milioni di italiani, tra appassionati e proprietari, viene analizzato dal punto di vista normativo, economico e sociale, ed emerge come una realtà in crescita e un mercato con prospettive di sviluppo.

Il costo di mantenerle

Sono 5,2 i miliardi spesi all'anno per il mantenimento delle auto storiche e quasi 2 i miliardi spesi annualmente per la partecipazione a manifestazioni ed eventi di motorismo storico. Il 62% degli appassionati, poi, non ne possiede neppure una. Il mercato dunque punta ad espandersi, con ricadute positive su tutta la filiera, sul turismo e sull'indotto generato da manutenzione, fiere, mostre e manifestazioni.

Il primo Rapporto sul motorismo storico conferma la necessità di regole in grado di tutelare il valore storico delle automobili, consentano alle amministrazioni comunali di sapere ad esempio a quali auto consentire e a quali negare l'accesso ai centri storici. Un settore per il quale si richiede una regolamentazione normativa nazionale che distingua le auto storiche da quelle vetuste.