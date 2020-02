Vale 391 milioni il business degli incubatori italiani Secondo Social Innovation Monitor, l’Italia ha meno strutture per l’innovazione rispetto agli altri paesi europei. Sono 2.800 le startup incubate di A.Mac.

Gli incubatori italiani sviluppano un mercato di circa 390 milioni di euro. La stima al 2018, elaborata da Social Innovation Monitor (Sim), tiene conto dell'aumento del numero di incubatori individuati in Italia: da 171 a 197,

ossia una crescita del 15,2% in un anno. In aumento anche i dipendenti che hanno superato le mille unità. L’indagine, che presentata venerdì 31 gennaio, spiega i servizi offerti da queste streutture alle società incubate, che hanno riecvuto finanziamenti per oltre 217 milioni.

Quanti sono gli incubatori e dove si trovano

Rispetto al 2017 si è verificato un aumento del numero di incubatori individuati in Italia: da 171 a 197 (+15,2%). Nonostante questo l’Italia è indietro rispetto a Francia (284), Gran Bretagna (274), Germania (247); più vicina la Spagna (215).

In particolare, è cresciuto il numero di incubatori individuati sia nelle regioni del Nord Est (crescita del 22,9% rispetto al 2017) sia nelle regioni del Sud e isole (+21,9%). Quasi il 60% di incubatori si trova nel Nord Italia. La Lombardia è la regione che ospita il maggior numero di incubatori, con il 26,4% del totale, seguita dall’Emilia Romagna, con il 12,69%, e il Lazio con l'8,63 per cento.

Oltre mille dipendenti

L'ecosistema degli incubatori italiani si è consolidato anche in termini di dipendenti: i 197 incubatori italiani occupano circa 1.100 dipendenti.

“Ci aspettavamo potesse iniziare ad esserci un rallentamento del fenomeno di incubazione e accelerazione dopo la forte crescita degli ultimi anni, invece nascono nuovi incubatori e acceleratori e molti di quelli esistenti si consolidano in termini di fatturato e numero di imprese incubate” ha sottolineato Paolo Landoni, docente del Politecnico di Torino, direttore scientifico della ricerca.

Pubblico o privato?

Per quanto riguarda la natura giuridica il 62,4% degli incubatori è di natura privata, il 15,2% ha natura pubblica (cioè questi incubatori sono gestiti esclusivamente da amministrazioni o enti pubblici, spesso tramite la creazione di società «in-house») e il 22,4% ha natura ibrida. Tra gli incubatori sono presenti 18 incubatori corporate (cioè legati a imprese di grandi dimensioni) e 27 incubatori universitari.