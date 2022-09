Vale 800 milioni di euro (+25%) l’export delle Pmi italiane su Amazon

In particolare, attraverso il programma di formazione gratuito «Accelera con Amazon» lanciato a fine 2020 con l’obiettivo di aiutare le Pmi e startup italiane nel loro percorso di digitalizzazione, Amazon ha supportato più di 11mila imprenditori e ne aiuterà altri 20mila entro la fine del 2022. «Siamo un alleato per le Pmi italiane ed europee e ogni giorno ci impegniamo per offrire nuovi strumenti e programmi per aiutarle a esprimere tutto il loro potenziale attraverso i canali digitali ed essere competitive sia in Italia che all'estero. Il loro successo è il nostro successo e questi obiettivi raggiunti confermano ancora una volta che siamo sulla buona strada e che continueremo ad innovare per conto dei nostri clienti e di tutte le realtà che hanno scelto di collaborare con Amazon per espandere il proprio business» sottolinea Xavier Flamand, VP, EU Seller Services di Amazon.

La vetrina Made in Italy di Amazon, nata nel 2015, è un ulteriore strumento a disposizione delle piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon, finalizzato a valorizzare i prodotti realizzati nel nostro Paese da piccole e medie imprese e artigiani non solo per i clienti di Amazon.it, ma anche di Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk e Amazon.com e recentemente anche di Amazon.co.jp e Amazon.ae.

Oggi, sono oltre 4.500 gli artigiani e le Pmi che usufruiscono della Vetrina Made in Italy di Amazon, la cui selezione di prodotti ha raggiunto oltre 1 milione di prodotti. A partire dal 2019, in aggiunta, oltre 2mila piccole e medie imprese italiane hanno iniziato a vendere su Amazon grazie all'accordo con Agenzia Ice, rendendo disponibili oltre 240mila nuovi prodotti per i clienti di Amazon.