Valentina Bosetti, una “Greta” bocconiana e orgogliosa di essere italiana

(IMAGOECONOMICA)

Valentina Bosetti è un'economista che si occupa di ambiente. È nata il 25 aprile 1973 e nel curriculum dice che è “nata in Italia”, senza indicare la città. Ha tre figli. È professoressa associata di Economia ambientale ed Economia dei cambiamenti climatici all'università Bocconi di Milano. È anche ricercatrice presso la Fondazione Enrico Mattei dell'Eni e presso il Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici.

Ha una laurea in scienze ambientali, un master in economia dell'ambiente (University College London), e un PhD in computational mathematics and operational research (Università degli Studi di Milano). Nel 2008-2009 è stata visiting scholar al Princeton Environmental Institute. Nel 2014-2015 sono stata Fellow al CASBS, Stanford. Ha avuto il ruolo di Lead Author del Quinto rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) nel 2014. (Gianni Dragoni)