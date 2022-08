“Valentina Vezzali, l’atleta italiana più medagliata, con 6 ori olimpici e 16 ori mondiali, gioca in prima persona la partita per il rilancio del Paese e sceglie Forza Italia come movimento che meglio interpreta i valori propri dello sport: lealtà, linearità, determinazione e passione”. In una nota Forza Italia ha salutato con entusiasmo l'arrivo della sottosegretaria con delega allo Sport nel governo Draghi.

6/11 8/11 Menu