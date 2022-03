Valentino cresce del 41% a 1,2 miliardi: premia il riposizionamento e la strategia retail

Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentino archivia il 2021 con un aumento delle vendite a cambi costanti del 41% rispetto al 2020 e del 3% rispetto al 2019. Nei 12 mesi conclusi il 31 dicembre 2021, sulla base dei dati preliminari, le vendite hanno raggiunto quota 1,231 miliardi di euro e la società ha

generato profitti in crescita rispetto al 2019. La crescita della maison del quarto trimestre nel 2021 rispetto al 2019, a cambi costanti, è stata pari all' 11%, mentre il retail ha visto una espansione del 29% trainata da una forte crescita a full price che ha più che compensato la contrazione del mark down, coerentemente con la strategia di riposizionamento. Da evidenziare l'importante performance delle collezioni Act, Les Progres e la capsule Party Collection.

In particolare, il mese di dicembre 2021 è stato il mese con i migliori risultati nella storia della maison. In questo periodo dell'anno, Valentino ha implementato un servizio di concierge personalizzato che consente ai clienti, anche digitalmente, di vivere un'esperienza su misura attraverso servizi che hanno facilitato un approccio individuale e molto personale.

Gli accessori sono stati una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, rappresentando il 66% delle vendite, seguiti dal ready-to- wear con una quota del 32% e dalle altre categorie di prodotto per il rimanente 2%. Per quanto riguarda i mercati, Europa, Nord America e Medio Oriente hanno visto un incremento delle vendite, registrando i più alti tassi di crescita nel 2021 rispetto al 2020.

Continua la messa a punto della nuova strategia retail fortemente voluta dal ceo Jacopo Venturini sin dal suo arrivo a giugno 2020. Il peso del retail è salito al 57% nel 2021, aumentando di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il focus della prossima espansione dei negozi a gestione diretta si concentrerà sulle nuove aperture in Greater China e Far East. Le vendite wholesale si riducono, passando dal 44% nel 2020 al 41% nel 2021: l'obiettivo è infatti continuare a far crescere il retail e lavorare sul wholesale con partner selezionati con cui sviluppare anche progetti dedicati.

Sul fronte delle vendite digitali, l’e-commerce ha registrato una forte crescita, a doppia cifra rispetto al 2020, e a tripla cifra rispetto al 2019. Il business Valentino beauty e fragranze, in licenza a L'Oréal dal 2018, ha registrato un imponente aumento del 97% nel 2021 rispetto al 2020, raddoppiando le proiezioni dell'intero anno.