Valentino, Hermès, Balenciaga e Givenchy le sfilate parigine

Valentino A-I 20/21 Parigi Photogallery18 foto Visualizza

Portando il discorso sull’inclusività dai manifesti programmatici - facili, ma improduttivi - alla materialità del fare i vestiti, Piccioli lavora intorno all’idea di uniforme, del vestito funzionale che non attira l’attenzione ma si fonde sulla persona, e manda in passerella una colata di nero - energica, invece che funerea - addosso ad un cast di, sono parole sue, “persone che mi piacciono”.

Uomini, donne; bellezze classiche e bellezze non convenzionali; giovani, o meno. L’esperimento riesce: ciascuno è se stesso, anche se tutti indossano suppergiù gli stessi cappotti, le stesse bluse trasparenti, le stesse scarpe pesanti. Le leziosaggini del passato evaporano, ma non la gentilezza che è il tratto vero di Piccioli, autore ammirevole perchè capace di mettersi in discussione.



Quel che manca da Issey Miyake è proprio l’impronta forte dell’autore. E dire che Satoshi Kondo aveva esordito brillantemente la scorsa stagione nel ruolo di head designer della collezione donna. A questo giro peró i colori diventano colorini, le forme - sempre plasmabili e riconfigurabili - perdono incisività, e il risultato è che la tanto attesa evoluzione di Miyake stenta a realizzarsi. Certo, rispetto al recente passato il salto è quantico, ma è ancora troppo poco.



Da Hermès, Nadège Vanhee-Cybulski punta sul daywear - capispalla pragmatici, suit esatti, lunghe polo di maglia come abiti - e su una palette che parte dal bianco e si illumina di colori forti, ma la collezione è un po’ debole, e quel che colpisce davvero sono alla fine le labbra rosse e arancio di alcune modelle, dipinte con i rossetti che Hermes ha appena lanciato. Il marchio di lusso per antonomasia, dunque, ha per la prima volta un prodotto dal prezzo entry level: uno scardinamento di prospettive non da poco. Sull’abbigliamento, invece, c’è una identità da affinare.



Rispetto ad altre capitali della moda Parigi raccoglie un numero maggiore di autori, ciascuno con la sua visione. Si va da Haider Ackermann, austero e decadente ma capace a questo giro di un purismo quasi galattico, a Thom Browne, che propone un sardonico guardaroba di giacche a sacco e gonne in sbieco e lo mette addosso, con i rispettivi aggiustamenti di genere, a lui e a lei, uniti in identiche coppie in passerella.