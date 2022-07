Valentino inaugura le sue prime boutique in India

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Valentino si prepara a sbarcare nel mercato indiano: grazie a un accordo di distribuzione a lungo termine con Reliance Brands Limited (Rbl), partner dei più importanti marchi del lusso (circa 60) nel Paese, la maison aprirà la sua prima boutique a Delhi, a cui farà seguito un flagship store a Mumbai. L'apertura del primo negozio è prevista per la fine dell'estate 2022, mentre il flagship store di Mumbai seguirà nei mesi successivi: entrambi offriranno una gamma completa di capi womenswear, menswear e accessori del brand.

Il negozio di Delhi sarà ampio 162 mq e si troverà nel Dlf Emporio, per proporre le collezioni donna e una mirata selezione di accessori uomo, mentre il flagship di Mumbai offrirà l'intero universo Valentino, dall’abbigliamento ai profumi. Il brand è attualmente presente in oltre 145 location con 213 boutique Valentino e oltre 1.100 punti vendita.

Secondo Euromonitor International, l’India sarà quest’anno uno dei mercati del lusso con la più veloce crescita, stimata in 8,5 miliardi di dollari, in aumento dunque del 300% rispetto ai 2,5 miliardi del 2021.

«Valentino non ha bisogno di presentazioni in India - ”ha commentato Darshan Mehta, Managing Director di Rlb -, Fondata dal leggendario stilista italiano Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, la casa di moda ha vissuto un'evoluzione creativa di grande impatto sotto la guida dell'attuale direttore creativo Pierpaolo Piccioli e del ceo Jacopo Venturini che conducono il brand nella sfera luxury contemporanea, implementando il suo heritage per affermare Valentino come la più established Maison de Couture italiana. Il romanticismo contagioso del marchio, i suoi codici iconici e l'uso audace del colore hanno una forte risonanza in India. Questa partnership contribuirà a rendere il brand più vicino alla clientela indiana e a creare dei nuovi connoisseurs del brand».

«Siamo felici di unire le forze con il leader del retail di lusso in India, Rlb, e orgogliosi di lavorare insieme per estendere la nostra visione condivisa e la nostra voce in questo importante mercato, colmo di nuove opportunità - ha notato Jacopo Venturini, ceo Valentino- . L'imminente apertura degli stores rappresenta un passo significativo nella strategia globale di Valentino, siamo onorati di partecipare all'espansione del mercato retail del paese che permette all'azienda e alla community Valentino di crescere in modo solido, allineato ai core values e alla nostra brand culture. In quanto al nuovo modello di business, stiamo facendo leva sui rapporti consolidati tra Valentino, la sua sales force ed i suoi clienti, uniti ai nostri valori di Couture - ossessione peril dettaglio, creatività e client-centricity - che insieme al capitale umano e al teamwork sono il fulcro della company culture e i principali driver della sua evoluzione. Siamo entusiasti di portare in India le collezioni Valentino ed il nostro mindset unico incentrato sul customer journey».