Valentino lancia il nuovo concept delle sue boutique: intimità e artigianalità in primo piano

Un nuovo concept per i suoi negozi in tutto il mondo, ispirato a una visione “human-centric” che sta interessando il brand nella sua interezza: Valentino ha presentato il suo progetto di re-design, che sarà graduale, delle sue boutique, che nasce all'interno della maison stessa e che rafforza l'attenzione del marchio all’esperienza dei clienti, puntando su un linguaggio artistico e contemporaneo.



Gli spazi si susseguono e sono pensati per ospitare una sorta di viaggio dei clienti, sempre accompagnati dal personale dei negozi. Le aree sono intime, ricordano gli spazi di una casa, proprio per sottolineare la centralità delle persone, anche se ogni negozio mantiene tratti peculiari e distintivi, che lo collegano al luogo dove sorge. Speciali aree ad hoc saranno riservate agli appuntamenti privati.

Gli interni alludono ai motivi Art Déco degli anni 30 e a un'audace estetica anni 70, ripensati in senso contemporaneo, con materiali e dettagli ispirati a edifici romani. Le tonalità cromatiche delle pareti di tessuto rimandano ai busti sartoriali appartenenti al mondo della Couture. I pavimenti sono definiti da iconici motivi geometrici in marmo Botticino e Sahara Noir, elementi in onice e legno riscaldano e impreziosiscono gli ambienti, anche grazie alle opere create da artigiani su misura: Massimiliano Pipolo ha realizzato maniglie in ceramica fatte a mano, caratterizzate da forme naturali sospese tra funzionalità e astrazione, mentre Fabio Cinti è stato incaricato di creare composizioni geometriche in ottone, e il mobilier Alexandre Logé ha creato delicati lampadari in gesso scolpito, composizioni bianche sospese con estensioni luminose nello spazio. I divani sono Camaleonda di Mario Bellini per B&B Italia in variazioni bespoke dalle tonalità cromatiche gioiello e tappeti grafici contemporanei di Gorlan.