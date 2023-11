Valentino, un premio a Londra e un teatro a Voghera per celebrare la sua carriera

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un “Oscar alla carriera” conferito dal British Fashion Council il prossimo quattro dicembre, la recente dedica dello storico teatro nella sua città natale, Voghera: sono giorni di onorificenze per Valentino Garavani, uno dei protagonisti e dei simboli della moda italiana nel mondo. Garavani, 91 anni, riceverà l’Outstanding Achievement Award ai Fashion Awards 2023, che si terranno lunedì 4 dicembre alla Royal Albert Hall di Londra. Un premio che riconosce e celebra appunto i quasi 50 anni di moda creata da Valentino, che ha fondato il suo atelier a Roma insieme a Giancarlo Giammetti nel 1960. Un premio che nelle scorse edizioni è stato conferito, fra gli altri, anche a Giorgio Armani, Miuccia Prada, Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Manolo Blahnik.

Valentino, a Londra il premio per la sua lunga carriera Photogallery30 foto Visualizza

Il 26 novembre, invece, il Teatro Sociale di Voghera, edificio del 1845, ha riaperto le porte dopo ben 37 anni di inattività e un restauro finanziato dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, intitolato proprio al suo cittadino più illustre. In realtà già nel 2022, in occasione dei 90 anni del couturier, il teatro aveva ospitato una suggestiva la retrospettiva “Abiti in Scena”, con le sue creazioni, i suoi celebri abiti rossi, bozzetti, disegni, articoli, fotografie e documenti allestiti nei palchi del teatro.

Loading...

Per l’occasione, l’etoile e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato ha danzato sul palco del Teatro Valentino Garavani, portando in scena la prima di “Una sera con Mr Valentino”, spettacolo ideato e diretto da lei insieme a Daniele Cipriani. Insieme a Sergio Bernal, Abbagnato è stata protagonista del balletto “Mr. Valentino”, con la coreografia di Benoit Swan Pouffer, direttore artistico di Rambert, che ha ricostruito e interpretato il dietro le quinte della carriera di Valentino: per l’occasione, la ballerina ha indossato delle creazioni storiche dell’archivio Valentino, e il corpo di ballo dei camici da sarto della maison.





Il Teatro di Voghera celebra Valentino Garavani Photogallery13 foto Visualizza

«Sono onorato ed emozionato per questo prezioso riconoscimento da parte della città in

cui sono nato - ha dichiarato Valentino Garavani - . Il teatro è una forma d’arte meravigliosa, che ha avuto un’influenza incredibile sul mio lavoro e sullo svolgimento della

mia carriera. Sapere che oggi i cittadini di Voghera e dei centri che vi gravitano attorno torneranno ad avere un luogo di arte e di cultura così fondamentale mi rende molto felice e

fiducioso anche nel futuro di tanti giovani che avranno così la possibilità di avvicinarsi a

questo mondo senza allontanarsi troppo da casa».

Il sostegno della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti al teatro di Voghera non si esaurirà con l’evento inaugurale. Oltre a curare il calendario e sostenere le

stagioni artistiche, la Fondazione assegnerà anche borse di studio a giovani della zona che nutrono il sogno di costruire una carriera nel mondo del ballo, del canto e della recitazione.