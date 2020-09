Valentino sceglie l’Italia: lascia Parigi e sfila alla Milano fashion week Il ceo Venturini: «Più etico in questo momento sfilare in Italia». Lo show in programma a Milano il 27 settembre riunirà le collezioni uomo e donna primavera-estate 2021 di Marta Casadei

Un annuncio stringato, un cambiamento importante. La maison Valentino ha comunicato oggi con una nota che presenterà le collezioni uomo e donna primavera-estate 2021 a Milano, il prossimo 27 settembre, con una sfilata co-ed. Lasciando, dunque, la settimana della moda di Parigi.

Per la casa di moda romana, presenza indiscussa nel calendario parigino fino a questa stagione, si tratta di una scelta forte. «Sentiamo sia più etico realizzare il nuovo show in Italia, a Milano - ha detto Jacopo Venturini, ceo di Valentino - . Crediamo fortemente che questo progetto contribuirà a sottolineare l'importanza di essere parte di un sistema moda rappresentato sia dalla Camera Nazionale della Moda Italiana che dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode».

«Milano è una nuova opportunità, un grande progetto che sto sviluppando con i miei team, sul concetto di identity», ha detto Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. Che non ha dimenticato di sottolineare l’importanza della Ville Lumiere nella storia e nell’identità della casa di moda: «Parigi è la città che da sempre ha ospitato i nostri show e che rappresenta il Dna Valentino». Eppure, gli accadimenti del 2020 hanno portato una volontà di cambiamento: «La situazione attuale che stiamo vivendo - ha continuato il direttore creativo - ci ha forzato a prendere una decisione inusuale. Credo che, in questo periodo storico, sia di fondamentale importanza rimanere concentrati sul lavoro da compiere. È stimolante poter pensare a nuove idee, e questo è il tempo, in cui le idee possono crescere e diffondersi».

Un primo avvicinamento all’Italia si era già verificato a luglio quando Valentino aveva scelto di presentare la collezione haute couture a Roma, a Cinecittà, presenziando virtualmente alla settimana dell’haute couture di Parigi con una “video-anticipazione” dello show che si sarebbe poi tenuto nella Capitale. Mostrato a una platea super selezionata di ospiti (anche e soprattutto per ragioni legate all’emergenza sanitaria) e trasmesso in tutto il mondo grazie ai social.