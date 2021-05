Valentino sceglie Venezia per presentare la sua collezione couture: l’evento il 15 luglio

2' di lettura

Dopo Roma a gennaio, sarà Venezia a ospitare la sfilata della collezione Valentino Haute Couture per l’autunno-inverno 2021-22, annunciata per giovedì 15 luglio. Si tratta di un primo ritorno alle sfilate in presenza, dal momento che l’evento sarà aperto a un numero ristretto di ospiti, che segna anche il rinnovo della scelta di restare in Italia, dopo la presentazione della collezione per la primavera-estate a gennaio anelle sale di Palazzo Colonna a Roma, città sede della maison.

«Una delle sfide più impegnative del mio lavoro in questa epoca senza precedenti è stata riprogrammare alcuni dei miei pensieri ricorrenti, che ovviamente includono anche il concept e il luogo per gli show della mia couture - ha dichiarato Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino -. L’attuale disposizione del “viaggiare con la fantasia” in cui ci troviamo mi ha portato a sognare più in grande. La mia prossima collezione Couture si chiamerà Valentino Des Ateliers e l’approccio generale a questo progetto è strettamente legato a questo nome. Ho sfidato me stesso nell’orchestrare una sinfonia di anime, menti, e input creativi differenti. E tutte queste energie hanno portato la mia visione a Venezia. Questa città genera autenticamente e spontaneamente vibrazioni che riguardano l’arte, la musica, l’architettura, il cinema e tutto ciò che ha a che vedere con la creatività. Ecco perché è stata una decisione naturale proseguire con questa idea. Sono un designer, un creatore di moda, e ho bisogno di inserire la mia visione in cornici specifiche. Venezia è la cornice per la collezione Valentino Des Ateliers».

La sfilata sarà trasmessa live digitale sul sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode e sui canali della maison. Non è stata ancora resa nota la sua location, nella città che ha appena salutato l'inaugurazione della Biennale d’Architettura e che il 1 settembre vedrà l’apertura della 78esima edizione della Biennale del Cinema. Valentino ha recentemente annunciato l’addio alle pellicce e una ristrutturazione delle collezioni, con la chiusura della seconda linea Red Valentino a partire dal 2024.