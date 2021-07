Valentino svela la location dell’alta moda: le Gaggiandre dell’Arsenale

1' di lettura

Le sfilate della haute couture (alta moda) parigina iniziano oggi, le principali in presenza di pubblico, ma Valentino per una volta sceglie una location più vicina a casa, e decisamente simbolica: Venezia.

Il calendario dells sfilate di Parigi

Lo show della haute couture della maison - un progetto articolato dal suggestivo titolo Valentino des Ateliers - si svolgerà infatti la sera del prossimo 15 luglio alle Gaggiandre dell'Arsenale (nella foto), uno degli angoli magici e inattesi della città: cantiere navale di antica costruzione con affaccio lagunare, nonché sede espositiva principale della Biennale di Venezia. Industriosità, interdisciplinarità, apertura sono i valori che subito vengono in mente.

È proprio il legame con il mondo dell'arte ad aver fatto da collante, in accordo con il desiderio del direttore creativo Pierpaolo Piccioli di dare alla maison Valentino maggiore profondità, dialogando con altre discipline. Al momento nulla di più viene rivelato, se non che, per minimizzarne l'impatto, lo show conterà solo sulla scenografia naturalmente offerta dal luogo. Coscienza, dunque, e creatività.