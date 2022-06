Valentino torna a Roma con la sfilata couture. Il sindaco: «Così rilanceremo la moda nella Capitale»

Valentino compie 90 anni: a Voghera una mostra sulla sua arte Photogallery15 foto Visualizza

Piccioli: «Il mio Valentino è una community di valori, non un marchio lifestyle»

Ma quella di Piccioli è anche una chiara presa di posizione, quasi di rottura, con il “prima”: «Per le mie collezioni non mi sono mai ispirato al passato. Certo, ho sempre immaginato una conversazione con il signor Valentino, e questa volta, per la prima volta dopo 23 anni in Valentino, ho avuto il desiderio di confrontarmi con lui». Nato a Nettuno,60 km a sud di Roma, Piccioli ha studiato nella sede romana dello Ied e da ragazzino saliva sul treno per accalcarsi su via Condotti e seguire le sfilate di Donna sotto le stelle, evento che negli anni Ottanta e fino ai primi Novanta portava sulla Scalinata di Trinità dei Monti i grandi marchi della moda: «Erano gli anni in cui nasceva la moda italiana e io per non perderla dormivo in città e tornavo a casa in treno la mattina seguente - ha ricordato -. Quel sogno mi è rimasto dentro, anche se questo evento sarà diverso. I monumenti sono gli stessi, le persone cambiano. Il glamour è interessante, ma la moda deve essere anche altro. Valentino è stato il marchio del lifestyle, cioè di un gruppo di persone che condividevano le superfici, come l’amore per i castelli, i cani, le auto. Oggi Valentino è il marchio di una community, inclusiva, che riempie di senso la bellezza e condivide valori. La moda, oggi più che mai, ha il dovere di dare voce a chi non l’ha, di difendere i diritti delle persone messi in pericolo».

Un’immagine di Donna sotto le Stelle a Roma

Roma punta al rilancio facilitando gli investimenti

Da parte sua l’amministrazione di Roma Capitale ribadisce il punto di svolta che questo evento dovrà rappresentare. Nella giunta Gualtieri, peraltro, per la prima volta è stato formato un Assessorato che unisce turismo, sport, grandi eventi e moda, affidato ad Alessandro Onorato: «A luglio ci saranno altri importanti eventi dedicati alla moda, nella scia di un piano a cui stiamo lavorando per far ritrovare alla città il suo spazio nel sistema moda - ha detto Onorato -. Vogliamo attrarre i marchi, non solo per offrir loro scenografie spettacolari, ma anche rendendo più chiari e veloci i canali di investimento. E la collaborazione con la Camera Nazionale della Moda e con Milano sarà molto più stretta».

Addio ad Altaroma

Questo vuol dire anche addio ad Altaroma, la manifestazione organizzata due volte l’anno in città, che pur con un riposizionamento incentrato sulla valorizzazione dei giovani talenti, ha vissuto gli ultimi anni fra alti e bassi. E che ha visto uscire una alla volta le partecipazioni delle istituzioni: «Altaroma organizzerà il 12 luglio un evento al Palazzo Senatorio - ha proseguito Onorato -. Ma la sua esperienza non continuerà. Ringraziamo Silvia Venturini Fendi per la passione e il lavoro di questi anni. Ora nascerà una nuova fondazione, e continueremo a lavorare sulla valorizzazione anche di altri luoghi della città, come via Veneto, e delle nostre scuole di eccellenza».