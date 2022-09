Valery Polyakov, addio al cosmonauta che fece il viaggio più lungo nello spazio

In stile ancora molto sovietico, appena arrivato al suolo disse che questo dimostrava come l'uomo potesse arrivare su Marte e per rinforzare la sua convinzione corse un bel pericolo. Gli astronauti quando tornano da viaggi così lunghi vengono infatti portati a braccia o su speciali sedili per evitare qualunque problema agli arti, ossa e legamenti, infiacchiti dalla mancanza di gravità. Lui volle invece camminare per dimostrare che stava benissimo ed era in forze. Questo cozza con le ricerche dei nostri giorni che fanno vedere proprio come per soggiorni lunghi nello spazio ci siano problemi, fino anche a modificazioni cellulari che al momento si considerano reversibili. Inoltre non è ancora chiaro come si potrà risolvere il problema della pioggia di raggi cosmici che comunque colpirebbe gli umani in viaggio oltre la Luna.

Dotato forse di un fisico eccezionale, fu studiato a lungo dopo il suo rientro e comunque non pare abbia mai avuto particolari problemi di salute. Terminato il servizio come cosmonauta continuò a fare il medico con una posizione di importante responsabilità al ministero della Salute russo. Una persona molto ottimista, una storia del secolo scorso.