«Valgo 1 miliardo ma non vendo Preferisco essere ricco sulla carta e vivere l’attimo»

«La sera in cui abbiamo chiuso l’ultima operazione di finanziamento, ci siamo accorti che il valore di Scalapay aveva superato un miliardo di euro. Ma, per la verità, nessuno di noi ha dato grande importanza alla cosa. Era tardissimo, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: andiamo a casa, siamo troppo stanchi». Simone Mancini, 34 anni, nato a Empoli, trasferitosi in Australia a tre anni, tornato in Italia a 31 con una singolare storia di emigrazione di ritorno, racconta con una tranquillità disarmante e un pizzico di ironia uno degli eventi più importanti della piccola finanza italiana degli ultimi anni: il battesimo da unicorno di Scalapay, la società che ha fondato nel 2019 con il socio macedone-australiano Johnny Mitrevski e di cui è amministratore delegato. «Non pensavamo fosse così importante», continua Mancini, stupito dello stupore che il racconto suscita. «Sono stati i nostri collaboratori, nei giorni successivi, a dirci che forse era il caso di fare una piccola festa».

Simone, viene spontaneo chiamarlo per nome, ha i capelli castani e la barba corta, porta occhiali dalla montatura molto leggera, indossa una maglietta nera. Ha il fisico asciutto del corridore, la voce tranquilla e un curioso accento tosco-australiano, parole un po’ masticate e qualche aspirata che ogni tanto fa capolino. Dello stereotipo dell’imprenditore sfrontato del fintech ha poco o niente. Anche perché il suo percorso sembra uscito da un libro delle favole.

«Mio papà – racconta Simone – era un piccolo imprenditore in Toscana. Ha lasciato tutto e siamo andati in Australia perché lui e mia mamma hanno deciso di fare i missionari laici per la Comunità Neocatecumenale. Noi figli, sette, siamo cresciuti a Humpty Doo nella regione di Darwin. All’inizio abitavamo in un caravan parcheggiato all’interno di un recinto fatto con le lattine di birra. Il vicino di casa era a quasi due chilometri. Lavorava solo mio papà, in un macello di polli, ma non ho mai avuto la percezione che ci mancasse qualcosa».

Simone racconta di un papà sereno, che tutte le sere tornava a casa allegro «grato a Dio per quello che gli aveva dato», ma anche, a modo suo, severo. «Non ero uno studente modello, i miei fratelli erano tutti più bravi di me. Ho chiesto due volte a papà di lasciare la scuola. La prima volta mi ha portato a lavorare con lui al macello. Ma la puzza dei polli morti era davvero insopportabile. Ho resistito un mese. Anche perché mio papà, perfidamente, mi faceva fare sempre cose peggiori. La seconda volta mi ha mandato a lavorare in una piantagione di banane. I miei compagni di lavoro erano tutti galeotti. Ero il più alto, mi facevano tenere un cesto sulle spalle mentre loro tagliavano i frutti dall’albero. Nel cesto, e sulla mia testa, però, cadevano anche ragni e vermi di tutti i tipi. Ho resistito mezza mattinata».

Simone, suo malgardo verrebbe da dire, finisce la scuola, con il voto più basso della famiglia. Nonostante il papà gli avesse promesso una macchina se avesse superato la valutazione, altissima, della sorella («mi sono impegnato per qualche mese, ma ho capito che non ce l’avrei fatta»). Si iscrive all’università. Due anni di arte, poi il cambio di facoltà e la laurea in economia. «Ma avevo il pensiero fisso di comprare la macchina con le mie forze», racconta, «anche per dimostrare a mio papà che ce la potevo fare. Mettevo in vendita i miei dipinti online, ma il costo del materiale era più alto dei ricavi. Così mi sono buttato in un paio di avventure imprenditoriali. Compravo materiale elettronico negli Stati Uniti e lo vendevo online in Australia. Un flop».