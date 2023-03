Valle d’Aosta, 18 milioni per potenziare la rete elettrica

«Siamo molto soddisfatti per essere riusciti ad ottenere questo importante finanziamento a testimonianza della validità di un progetto particolarmente sfidante per Deval e significativo per il territorio valdostano», ha osservato Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval: «Perché consentirà un potenziamento complessivo della rete da Pont-Saint-Martin a Courmayeur, consentendo di procedere a passa spedito verso la decarbonizzazione della Valle d'Aosta, così come previsto dalla Raod Map per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040».





