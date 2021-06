Valle d’Aosta: 80 milioni in campo per sostenere le imprese e le famiglie

3' di lettura

La Regione Valle d’Aosta mette in campo un pacchetto di aiuti del valore di circa 80 milioni di euro a sostegno dell’economia a favore delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie, colpite dall’emergenza Covid-19. Uno stanziamento contenuto nel primo disegno di legge di assestamento del bilancio 2021 approvato all’unanimità dal Consiglio regionale e che prevede un incremento di 129 milioni a valere sull’avanzo di amministrazione 2020.

I “ristori” alla valdostana sono molteplici e vanno dal bonus per le partite Iva ai contributi, dagli investimenti alle indennità per i lavoratori che abbiano subito perdite di reddito a causa dell’emergenza. Al finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica sono destinati 27,6 milioni di euro ed è previsto uno stanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria.

I dati congiunturali mostrano come il tasso di disoccupazione in Valle sia salito in un anno dal 5,4 al al 6,7%. La media degli occupati, è scesa un anno fa a 52.690 unità (più in basso della crisi del 2008), per poi risalire leggermente.

L’impatto della pandemia sull’economia emerge anche dai dati relativi alle esportazioni regionali. Tra ottobre e dicembre 2020 si sono assestate a 149 milioni di euro, in risalita rispetto ai 115 di aprile-giugno ma ben distanti dal periodo pre-covid: erano a quasi 200 milioni tra aprile e giugno 2019.

Con le misure contenute nell’assestamento al bilancio di previsione «abbiamo fatto tutto il possibile per rispettare le tempistiche che avevamo sempre dichiarato. Siamo arrivati all’approvazione di una legge che inietta in un tessuto sociale e economico in difficoltà, come quello valdostano, almeno 129 milioni di euro di cui 80 espressamente dedicati alle misure di sostegno: non è un fatto scontato e neanche da sottovalutare» afferma Carlo Marzi, assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, che sottolinea anche come «il disegno di legge abbia incassato l’unanimità dal consiglio regionale: un messaggio politico forte che lanciamo alla Valle d’Aosta».