Valle d’Aosta, Hotellerie de Mascognaz, Champoluc

L'Hotellerie de Mascognaz è un villaggio del 1300 con undici chalet indipendenti, con interni in legno recuperato e cirmolo, che purifica l'aria e fa bene alla respirazione. Dopo le attività all'aperto con la guida - ciaspolate, passeggiate, sci di fondo - ci si rilassa in piscina, ci si riscalda nell'hammam, ci si riattiva con percorso bollente/gelato della vasca Kneipp, mentre si guarda il Plateau Rosa innevato attraverso le grandi vetrate. Si arriva in motoslitta. Da 300 € in mezza pensione.

hotelleriedemascognaz.com