Valle d’Aosta: l’eredità delle monache benedettine a Cogne

Si tramanda da quattro secoli di madre in figlia la lavorazione manuale dei merletti al tombolo di Cogne, in Valle d’Aosta, nel cuore del parco nazionale del Gran Paradiso. La storia ebbe inizio nell’anno 1665. All’epoca si rifugiarono in Valle d’Aosta alcune monache benedettine fuggite dal monastero di Cluny. Le religiose insegnarono alle donne del luogo l’arte del pizzo al tombolo e da allora la tradizione si è tramandata di madre in figlia unicamente attraverso l’esperienza diretta. Sul tombolo, a cui il lavoro viene fissato con spilli dalla capocchia multicolore, nascono stupende stilizzazioni di animali, fiori, oggetti dal nome arcaico ed evocativo nella lingua del paese. Questi tipi di rara bellezza rappresentavano per le donne di Cogne l’ornamento per eccellenza, la nota raffinata e frivola sull’abito severo. Cogne conta oggi 40 merlettaie riunite nella cooperativa “Les Dentellières”, con una produzione annua di circa 1.500 metri di ricercatissimo pizzo, dove è allestito un piccolo museo e dove si possono acquistare varie produzioni. Un’occasione per fare anche una piacevole escursione con le ciaspole, praticare lo sci di fondo, passeggiare a piedi nel borgo di Cogne o semplicemente rilassarsi in una delle sue Spa, prima di gustare un’ottima cena con i migliori piatti della cucina valdostana. Da non dimenticare, poi, la tessitura della canapa nella valle di Champorcher a cura della cooperativa “Lou Dzeut”. Qui ci sarebbe da visitare l’ecomuseo della canapa, ma attualmente è chiuso per lavori di ristrutturazione.



