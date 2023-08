Valle D’Aosta. Marylin a Bard e il Lago d'Arpy verso la Thuile

Ad Aosta è un agosto di mostre vertiginose. Al Centro Saint-Bénin Robert Capa è grande protagonista ne L’opera, L’œuvre 1932-1954, con oltre 300 opere che ne raccontano l'epopea personale interrotta dalla morte prematura. In pratica è come essere condotti dentro gli eventi più significativi del ‘900 per mezzo dell' obiettivo di questo pioniere del reportage che non si è mai risparmiato pur di restituire la realtà anche cruda del mondo.

Ancora fotografia di eccelsa qualità al Forte di Band con The Misfits by Magnum Photographers focalizzata sul dietro le quinte del leggendario film Gli Spostati (1961), diretto dal regista John Huston e interpretato da Marilyn Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift.: lei, la mitica e infelice Marilyn è al centro della scena. Da questo modello insuperabile di fortezza di sbarramento ottocentesco composto da tre principali corpi di fabbrica, eretti a diversi livelli, tra i 400 e i 467 metri, si può puntare poi verso il Lago d'Arpy. Giunti al Colle di San Carlo, tra Morgex e La Thuile, accanto all'Hotel Genzianella si dipana il sentiero che conduce tra abeti e larici al Lago d'Arpy proprio al cospetto della Tête d'Arpy dal quale si gode uno splendido panorama sulla catena del Monte Bianco e sulla Valdigne.