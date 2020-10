Valle d’Aosta, per Shilo nuovo piano industriale

Nel giudizio del presidente di Confindustria Valle d’Aosta «le imprese tuttavia hanno mostrato un elevato grado di resilienza e di vitalità in questo delicato frangente e molte realtà hanno approfittato del periodo di crisi per ripensare i modelli produttivi per riaffacciarsi sui mercati con nuovo slancio e in maniera più performante di quanto non avvenisse prima».

Per quanto riguarda il settore allargato della metalmeccanica, il segretario della Fiom valdostana Fabrizio Graziola puntualizza che «la situazione è variegata e non tutte le realtà vanno male. Aziende strutturate come Engineering e St Microelectronics, con attività ad alto valore aggiunto e forte componente di ricerca, vanno bene».

Ci sono, però, fonti di preoccupazione per la Fiom: «Diverse aziende che seguiamo denunciano cali di fatturato e ordinativi – spiega Graziola –. Alla Cogne Acciai Speciali (che è la più importante azienda in Valle per dimensioni e storia) la produzione diversificata ha andamenti differenti a seconda dei diversi mercati di sbocco». Il faro del sindacato è puntato soprattutto «sull’evoluzione della situazione alla Shilo - sottolinea Fabrizio Graziola –, che sta vivendo un periodo complesso e per la quale a giugno scorso il Tribunale ha accolto la richiesta di concordato. Ora c’è qualche segnale positivo dal fronte degli ordinativi – anche dal comparto automotive – e il commissario presenterà il nuovo piano industriale entro la fine dell’anno».

A preoccupare Graziola è anche il destino dei contratti a tempo determinato in scadenza a fine anno.

Per Vilma Gaillard «un ruolo importante nel gestire la situazione lo avra anche la Regione: da poco ci sono state le elezioni e ci auguriamo che si possa ora contare su un periodo di stabilità che favorisca il confronto e il dialogo. Non dimentichiamoci poi del peso significativo degli investimenti pubblici soprattutto in un territorio come il nostro».