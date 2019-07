Valle d’Aosta, il turismo traina con 3,6 milioni di pernottamenti Il 2018 è stato un anno record ma nel perido della crisi il valore aggiunto regionale ha perso terreno e il recupero è lento di Filomena Greco

Il turismo resta il driver dell’economia valdostana con un 2018 a livelli quasi record, mentre la ripresa dell’industria continua ma rallenta rispetto ai ritmi del 2017 e il mercato immobiliare resta in fase di recupero. Ma la regione alpina resta inchiodata ad un valore aggiunto inferiore di oltre il 9%, in termini reali, rispetto ai livelli pre-crisi: è quanto certifica l’ultimo lavoro della Banca d’Italia sulle economie regionali.



Nel 2018 l’attività nel settore turistico si è attestata su livelli alti, con un auemnto degli stranieri e pernottamenti che hanno superato i 3,6 milioni, il valore più alto dell'ultimo decennio. Regno Unito, Francia, Svezia e Svizzera restano i paesi di riferimento di chi sceglie la Valle d’Aosta, sebbene l’andamento non sia omogeneo in tutta l’area: vanno bene i comprensori tradizionalmente più forti e più conosciute all’estero, come Monte Bianco – dove le presenze complessive hanno superato per la prima volta la soglia di un milione – e Cervino, mentre fanno più fatica le altre zone.

Pesa sull’industria valdostana e sulle esportazioni il settore metallurgico, con la Cogne Acciai. Nel 2018, in particolare, le esportazioni hanno continuato a crescre anche se in misura inferiore rispetto al 2017, ma comunque sopra la media nazionale grazie al contributo del comparto metallurgico, che rappresenta quasi il 60% dell’export valdostano.

L’occupazione è cresciuta a tassi moderati, dello 0,5% l’anno scorso, merito soprattutto di servizi del commercio, alberghi e ristorazione. Il tasso di disoccupazione è ancora diminuito di 0,8 punti percentuali, al 7% nel corso del 2018. Buono l’andamento dei contratti di lavoro stagionale, che rappresentano oltre un terzo delle nuove posizioni lavorative, si attestano su livelli positivi le assunzioni nette a tempo indeterminato.

Se il valore aggiunto regionale sconta un gap di oltre 9 punti percentuali rispetto al 2007, anno precedente alla crisi, il reddito delle famiglie ha perso circa 11 punti. Nel 2018 comunque c’è stato un ulteriore recupero e sia il reddito disponibile sia la ricchezza pro capite si collocano su livelli superiori alla media del Paese. La dinamica dei redditi dal 2014 al 2017 è stata sostenuta dai trasferimenti pubblici netti, mentre le altre componenti del reddito hanno mediamente registrato un calo.