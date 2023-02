Valle (Generali Ip): «Guerra? Sul credito la rimonta dei mercati è incompleta»

3' di lettura

«I mercati hanno incorporato la guerra nello scenario macroeconomomico caratterizzato da inflazione in aumento e Banche centrali aggressive sui tassi che si stava già delineando prima dell’inizio del conflitto in Ucraina e ora considerano le sue implicazioni geopolitiche come uno dei tanti fattori da considerare nelle scelte di investimento». Non è un declassamento a elemento secondario, ma una sorta di «internalizzazione» di ciò che in un primo momento era stato un vero e proprio shock esogeno e...