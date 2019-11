Vallée, Cva muove sulla Francia L’energia è tutta carbon free Compagnia valdostana delle acque punta a crescere oltre confine e nella mobilità elettrica Con 933 MW di potenza installata e 3.096 GWh di produzione è il quarto gruppo idroelettrico italiano di Carlo Andrea Finotto

Due grandi tubature di Cva che convogliano l'acqua dagli invasi alle turbine delle centrali idroelettriche; la Compagnia gestisce 50 km di condotte forzate nella regione

Vede un «futuro molto promettente» per Compagnia valdostana delle acque il suo presidente Marco Cantamessa. Con una sola nuvola all’orizzonte: i vincoli imposti dalla legge Madia del 2016 alle attività delle partecipate.

La crescente sensibilizzazione verso un tema globale come il Climate change, il processo di decarbonizzazione, lo sviluppo della mobilità elettrica trovano Cva «un passo avanti rispetto a molti soggetti concorrenti» sottolinea Cantamessa, che ci tiene a precisare: «Siamo tra i pochissimi soggetti nel settore dell’energia a essere completamente carbon free e a coprire praticamente l’intera filiera dalla produzione alla distribuzione fino alla vendita».

Con ambiziosi piani di ulteriore crescita, sia «sul fronte della quantità di energia prodotta sia su quelli della presenza oltre i confini della regione Valle d’Aosta». Nel “mirino” ci sono altre regioni in cui espandersi (oltre alla presenza già consolidata con eolico e fotovoltaico) e l’estero: in particolare la vicina Francia. Ma anche il progetto di trasformare la Vallée in un “laboratorio” carbon fuel free.

Passi - così come l’idea di consolidarsi come player protagonista nelle rinnovabili - che si scontrano, come detto, con i vincoli previsti dalla legge Madia. Cva è infatti controllata dalla Regione e ricade perfettamente nel quadro del DLgs 175/2016 (il Testo unico sulle partecipate) che prevede oltre alla liquidazione delle società pubbliche inattive o in perdita, «anche di evitare che enti e pubbliche amministrazioni detengano società operanti su mercati esposti alla concorrenza». Una tutela, per certi versi, ma che nel caso della Compagnia rischia di trasformarsi in uno zaino pieno di pietre sulle spalle di un corridore.

Fino a inizio 2018 Cva ha potuto dribblare i vincoli legislativi, avendo avviato l’iter per la quotazione, ma una volta che il socio di riferimento - la Regione - ha deciso di interrompere il progetto, le limitazioni sono scattate, interrompendo, per esempio il processo di espansione oltre i confini regionali che nel frattempo aveva portato la Compagnia valdostana delle acque ad acquisire otto parchi eolici e tre fotovoltaici. «Un processo di diversificazione per fonte e per area geografica iniziato nel 2009» ricorda Marco Cantamessa.