Valleverde, ricavi oltre i 25 milioni grazie ai negozi fisici multimarca

«Il 2022 di Valleverde si è chiuso in modo molto positivo: anche complice un’acquisizione abbiamo registrato un fatturato superiore ai 25 milioni di euro, in salita rispetto ai 14 milioni del 2021 e i 17 milioni di euro del 2019. Avrebbe potuto andare ancora meglio visti i risultati delle vendite estive, quando è esplosa la voglia di comprare, ma le temperature di ottobre non hanno giocato a favore delle vendite delle collezioni invernali». A parlare è Elvio Silvagni, titolare del gruppo Silver1 di Lugo (Ra) che nel 2015 ha rilevato all’asta Valleverde, nata nel 1970 , a seguito del fallimento (il fondatore Armando Arcangeli è stato appena condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali, ndr).

L’azienda di Coriano (Rn), storicamente legata al segmento delle calzature confortevoli, da sette anni a questa parte ha avviato un processo di trasformazione - rallentato in parte dal Covid e dalle difficoltà che sono seguite alla pandemia - che non prescinde dalla comodità: «Continuiamo a investire tanto in ricerca e sviluppo e a brevettare le nuove tecnologie: è l’unica cosa che ci salva dalla concorrenza del Far East», dice Silvagni. Tra le collezioni Valleverde brevettate c’è la linea Valletex caratterizzata da una membrana impermeabile e traspirante inserita tra la pelle e la fodera che protegge dal vento e dagli agenti atmosferici.

Il mercato principale dell’azienda romagnola - che deve il 65% del fatturato alle calzature donna, ma produce anche accessori e scarpe da uomo e da bambino, tutto Made in Europe nelle fabbriche di proprietà localizzate tra Italia e Romania - è l’Italia ma l’Europa rimane la piazza su cui investire per crescere: «Abbiamo iniziato a vendere anche in Europa e in particolare Francia, Grecia, Svizzera, Austria e Germania. Gli Stati Uniti? Una piazza troppo complicata per adesso». Sul piano commerciale la Valleverde fa leva su una rete wholesale capillare. Esclusivamente fisica: «Non abbiamo un negozio virtuale: non crediamo nella vendita digitale delle calzature perché vanno toccate, indossate. Quindi abbiamo puntato su una rete di negozi multimarca ben distribuiti in tutta Italia: si tratta di oltre 1.200 punti vendita. La scelta di essere presenti con una rete di vendita solo fisica è anche un modo per tutelare i nostri partner commerciali». «Non abbiamo in programma di aprire negozi monomarca - continua - perché il concetto di multimarca è più in linea con la nostra idea di stimolare il cliente il più possibile. Infatti a Lugo abbiamo aperto un negozio multimarca da 700 metri quadrati con un’offerta bilanciata tra i nostri marchi e prodotti di altri brand».

Intanto l’offerta di Valleverde si è smarcata dal solo concetto di comfort andare incontro a una clientela più esigente sul piano dello stile: «Abbiamo puntato su scarpe più fashion rispetto al passato di Valleverde e i giovani di 30-35 anni si sono dimostrati interessati a questi nuovi prodotti - chiosa Silvagni -. Speriamo lo siano sempre di più: negli ultimi dieci anni le sneaker sono state in cima alla lista dei desideri dei consumatori, ma oggi forse osserviamo un ritorno agli acquisti di prodotti eleganti».