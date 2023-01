Valli di Fiemme e Fassa: 25 concerti per i 25 anni del Dolomiti Ski Jazz

Dal 3 al 12 marzo 2023 il Festival della musica nera su sfondo bianco porta nomi di jazzisti di fama internazionale sulle piste da sci, nei pub, nei teatri e nelle vie dei paesi con street parad e jam session spotanee. Le Street Parade a Cavalese, Moena e Tesero sono la novità della 25esima edizione. Come ogni anno puntuale arriva il più longevo dei festival musicali nati dal connubio tra bella musica, natura e paesaggio. Nelle Valli di Fiemme e Fassa (TN), sciatori, snowboarder e amanti delle camminate fra panorami innevati ritroveranno ad attenderli i concerti del Dolomiti Ski Jazz, diretto da Enrico Tommasini e organizzato dalle Aziende per il Turismo delle Valli di Fassa, Fiemme e Cembra. Ritmi caldi come quelli del jazz ma anche del blues, della musica funk e latina creeranno contrasti da brivido con lo scenario imbiancato delle Dolomiti che per la sua venticinquesima edizione amplia le location montane e soprattutto nel numero degli spettacoli: 25 appuntamenti, uno per ogni anno del festival. I concerti più suggestivi sono quelli diurni sulle piste, per i quali ci si sposterà da una pista all’altra. Partendo dalla terrazza dell’Hotel Bellavista (Pecol di Canazei) si passerà allo Chalet Caserina (Pampeago), da lì al Ciampedie (Vigo di Fassa) fino all’avvolgente “anfiteatro di neve” che circonda il Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino). Toccherà poi alla Baita Rodella 2222 (Passo Sella), punto più alto toccato dal festival. Si continuerà allo Chalet 44 Alpine Lounge (Bellamonte) e al Rifugio Zischgalm (Ski Center Latemar). La “Pista del Jazz” passerà poi per lo Chalet Valbona (Alpe Lusia) e continuerà al Rifugio Ciampolin (Pecol Canazei), per concludersi domenica 12 marzo con due appuntamenti in montagna alla Baita Tonda (Alpe Cermis) e alla Baita Paradiso (Passo San Pellegrino). Questi concerti (tutti a ingresso gratuito) prendono vita verso l’ora di pranzo nei rifugi e nei ristoranti lungo le piste. In abbinamento ci sono gli appuntamenti serali in teatro che riportano l’attenzione sul jazz (Teatro Comunale di Predazzo, Castello di Fiemme, Teatro Comunale di Ziano di Fiemme, auditorium del Palafiemme di Cavalese). Da segnalare l’ingresso in squadra del Comune di Cembra che ospiterà nel Nuovo Teatro un concerto venerdì 3 marzo.

