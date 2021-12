Valmont La Quintessence des Glaciers

Un concentrato assoluto di scienza, lusso e natura, made in Swisse. Nel 2001 Sophie Vann Guillon ha lanciato l'Elixir des Glaciers, e a distanza di 20 anni, la maison festeggia questo anniversario con La Quintiessence des Glaciers che racchiude in un prezioso cofanetto, in limited edition, le 3 iconiche collezioni del brand: Preziosa, Maestosa e Meravigliosa, dalle texture e formule straordinarie per un trattamento intensivo di quattro settimane adattato ai ritmi circadiani.

4/17 6/17 Menu