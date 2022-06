Valneva in caduta libera a Parigi, pochi ordini Ue per vaccino contro Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Valneva in caduta alla Borsa di Parigi, dopo avere comunicato che gli ordini ottenuti dai Paesi Ue per il suo candidato-vaccino contro il Covid sono insufficienti ad assicurare il proseguimento del programma di sviluppo del vaccino, che rischia quindi di essere abbandonato.Il titolo della biotech francese specializzata in vaccini è arrivato a perdere anche il 23%, mentre l'indice CAC 40 è in calo molto più contenuto. Venerdì dopo la chiusura della seduta, Valneva ha reso noto che dopo avere avuto la notifica dell’intenzione della Commissione Ue di rescindere il contratto di fornitura del suo candidato-vaccino, ha sottoposto all’esecutivo europeo un piano di misure correttive che è in discussione presso la Commissione e gli Stati membri.

Certi Stati «hanno confermato il loro interesse ad includere la soluzione vaccinale proposta da Valneva nel loro portafoglio». Tuttavia, «le indicazioni di volumi preliminari e non definitivi ricevute dalla Commissione non risultato sufficienti ad assicurare la sostenibilità del programma di vaccino contro il Covid-19 di Valneva» e questo «ostacolerebbe anche il futuro sviluppo del programma al di là del profilo del prodotto attuale». Se tali indicazioni «saranno confermate, Valneva non sarà in grado di concludere un accordo di fornitura a causa della riduzione dei volumi ordinati. Di conseguenza gli Europei non avrebbero accesso al vaccino inattivato di Valneva».

