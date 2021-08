Valneva in rialzo dopo la richiesta alla Gran Bretagna per l'ok al vaccino anti-Covid

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Valneva spicca alla Borsa di Parigi con un robusto rialzo, dopo avere chiesto alla Gran Bretagna l’autorizzazione per il suo vaccino contro il Covid-19. Il titolo del laboratorio farmaceutico franco-austriaco segna un progresso del 4% a 12,75 euro, mentre l'indice Cac 40 è in rialzo dello 0,6%, grazie all'annuncio dell'avvio presso la Mhra, l’autorità sanitaria del Regno Unito, della procedura graduale per il via libera al siero. La società ha espresso la speranza che «un’autorizzazione iniziale possa essere accordata entro la fine del 2021».

Avviati ulteriori test in Nuova Zelanda

I test di fase 3, che mirano a provare l’efficacia del vaccino sono sempre in corso e i primi risultati sono attesi all’inizio del quarto trimestre 2021, ha precisato Valneva. I test principali si stanno svolgendo nel Regno Unito, ma il laboratorio ha avviato all’inizio di agosto «un test complementare» in Nuova Zelanda, su persone di più di 56 anni di età. Quello di Valneva è il solo candidato-vaccino a virus intero e disattivato - basato cioè su una tecnologia più classica rispetto a quella dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, che sono a mRna messaggero e di AstraZeneca e di Johnson & Johnson, che funzionano a vettore virale - attualmente testato in Europa.

Londra potrebbe comprare 190 milioni di dosi

Nel settembre dello scorso anno, Valneva aveva annunciato una collaborazione con il Governo britannico che prevede la possibilità per l’acquisto da parte di Londra di 190 milioni di dosi del vaccino fino al 2025 e ne sono state già ordinate 100 milioni per consegna nel 2021 e nel 2022.