Valori aziendali, una carta vincente per non lasciar fuggire i talenti Più spesso di quanto si possa immaginare le persone cambiano lavoro perché il rapporto con il proprio capo si è interrotto per motivi legati a questioni valoriali e di approccio di Francesca Contardi *

Qualche giorno fa, un cliente mi ha chiesto quale è il metodo per fare restare a bordo quelli che portano soluzioni e che sono motore attivo nelle aziende. Cosa bisogna fare, in altre parole, per non perdere talenti quando - finalmente - l’approccio delle persone in azienda è quello di portatori di soluzioni e non di generatori di problemi? Perché, lo sappiamo bene, il rischio di perdere le persone giuste è elevatissimo ed è destinato, nel corso del tempo, a crescere. Oggi più di ieri le opportunità aumentano perché sono sempre più visibili e più raggiungibili: tutti abbiamo in tasca uno smartphone con il quale chattiamo, guardiamo video e, se ci interessano, anche offerte di lavoro.

Dal mio punto di vista, per tenere a bordo le persone giuste bisogna conoscerle e sceglierle a monte con gli stessi valori che offre la nostra azienda. Sostengo da sempre che i valori di ciascuno di noi sono determinanti nella permanenza in azienda. Se assumo risorse che cercano solo carriera e soldi e so che non sarò in grado di offrire questi due elementi, è certo che - presto o tardi - andranno via.

Se il candidato ideale (quello che abbiamo definito il portatore di soluzioni) cerca un’ambiente sano e con uno spiccato spirito di gruppo e l’azienda invece lo inserisce in un team dove i membri si accoltellano per arrivare in cima, questa risorsa rapidamente non si riconoscerà nel modello e tenderà a uscire nel più breve tempo possibile.

Se conosciamo bene i nostri valori aziendali e conosciamo le persone che abbiamo a bordo, con i loro difetti ma soprattutto i loro pregi, sarà più facile trovare dei punti di incontro e creare occasioni di discussione costruttive ed aperte. Più frequentemente di quanto si possa immaginare le persone cambiano perché il rapporto con il proprio capo si è interrotto e spesso il motivo è legato a questioni valoriali e di approccio.

Una delle motivazioni al cambiamento più ricorrenti che ci viene raccontata a colloquio è che le promesse fatte in fase di assunzione dal proprio capo non sono state mantenute. E a fronte di approfondimenti richiesti, la parte economica, seppur importante, non viene quasi mai citata per prima; le osservazioni sono sulla crescita, sulla visione aziendale, sul coinvolgimento o più specificamente su comportamenti non condivisi. Su tutti quei valori, cioè, che per ognuno di noi sono importanti nell’affrontare quotidianamente il nostro lavoro.