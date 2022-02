Valori e leadership per la nuova generazione di innovatori: torna «Ceo Confidential

I protagonisti di “Ceo Confidential – La nuova serie” ci mostrano come creare una nuova via, spesso partendo da pochi mezzi e da tanta volontà e grandi idee: è possibile, ed è forse l'unica via percorribile per tutti.

Le sfide di oggi richiedono Ceo tecnologici, sostenibili, comunicativi, inclusivi e aperti. Le venticinque voci lo sono in tutto e per tutto, con un occhio di riguardo alle tante giovani donne che stanno cambiando l'Italia ed il mondo. Anche la nuova serie di Ceo Confidential prevede che le testimonainze siano raccolte in un libro – “Ceo Factor” – che si snoderà attorno alle storie e ai valori dei giovani innovatori intervistati. Appuntamento a metà maggio, in occasione del Salone del Libro di Torino (19-23 maggio).