Valori, sogni, idee. Identikit di una non-generazione, la prossima al potere

Ascolta la versione audio dell'articolo

9' di lettura

Sono impegnati (tanto e in tante cose diverse). Iperattivi (hanno pochi spazi liberi e nessuna capacità o volontà di perdere tempo). Si allenano, lavorano, producono per almeno sei ore al giorno; studiano, vanno a scuola o all'università per un altro terzo della loro giornata. Se si contano le ore di sonno, quelle per mangiare e quelle per la socialità, la giornata è finita. Forse per questo molti hanno fatto del loro hobby un business. Rispetto ai Millennials hanno sogni più piccoli, ma molto più concreti, e uno sguardo sul mondo e sui consumi pragmatico. Ma qui si fermano le affinità. E bisogna iniziare a parlare al singolare. Perché non c'è generazione meno generazione dei Centennials, tanto che l'unica definizione in cui si riconoscono (quasi) tutti è “plural”.

In occasione del numero 100 di How to Spend it, abbiamo messo intorno a un tavolo otto rappresentanti della iGen, tutti a vario titolo “fenomeni” nel loro campo. In ordine di età: Arianna Pozzi, classe 2003, imprenditrice tech, con la piattaforma Gaiamyfriend aiuta gli utenti a comporre l'outfit in base allo stato emotivo. Elisa Maino, ancora 2003, circa 10 milioni di follower, TikTok in testa, testimonial moda e beauty, con tre libri all'attivo. Guido Orso Maria Coppin, del 2002, diplomato a 15 anni al Conservatorio Verdi di Milano e oggi pianista e concertista internazionale. Simone Barlaam, nato nel 2000, nuotatore sette volte campione del mondo, otto volte campione europeo. Niccolò Devetag, classe 1995, designer di talento, vincitore dell'Archiproducts Design Award 2021. Giada Zhang, ancora 1995, founder e ceo di Mulan Group, leader nella produzione di piatti cinesi per la grande distribuzione con ingredienti italiani. Esattamente al confine fra generazione Y e Z, classe 1994, Federico Cina, stilista emergente, reduce dal successo della sfilata alla Milano Fashion Week Uomo e Paolo Barretta, fotografo con collaborazioni importanti nel mondo della moda e del tech. Otto storie, origini, esperienze diverse e due soli punti in comune: l'età e lo smartphone. Li abbiamo interrogati su che cosa resterà e che cosa sparirà, che cosa piace e non piace del mondo attuale, sui loro valori e lussi imprescindibili. Ne sono emersi alcuni temi forti e molte idee nuove. Questo è il racconto di una lunga giornata di brainstorming, discussioni e anche molto divertimento, trascorsa insieme.

Loading...

Niccolò Devetag, classe 1995, designer di talento, che mette a disposizione dello studio Matteo Thun & Partners, vincitore dell'Archiproducts Design Award 2021 per la sua madia Pebble. Accanto, Arianna Pozzi, classe 2003, imprenditrice tech, con la sua piattaforma moda Gaiamyfriend aiuta gli utenti a comporre l'outfit in base al proprio stato emotivo.Tutte le foto Lea Anouchinsky.

L'autenticità è tutto

«Una volta, durante un'intervista, hanno chiesto a Pasolini: “Perché lei scrive sempre cose tristi?” Lui ha risposto: “Perché quando sono felice esco”. Mi riconosco molto in queste parole: i momenti di maggiore creatività li ho avuti quando mi sono sentito molto solo nel mondo». È su questa singolarità che il fotografo Paolo Barretta ha investito e costruito. Nel suo passato la partecipazione al talent di Sky Master of Photography, poi I am Winter, il suo progetto Instagram da 100mila follower, un diario personale trasformatosi in cassa di risonanza per un sentire comune. «È importante che il messaggio che comunichi sia vero, completamente tuo». Anagraficamente sul bordo che divide i Centennials dai Millennials, Paolo crede che coltivare la propria diversità sia una chiave intergenerazionale di successo. Anche per le aziende: «Chi cerca solo di cavalcare un'onda momentanea si riconosce subito e non entra in vero contatto». La ricerca della propria identità per trovare una voce autentica è esperienza condivisa anche da Giada Zhang. Ventisei anni, cresce tormentata dalla domanda: “Ti senti più italiana o cinese?”, tanto che, racconta, «cercavo di rendermi il più italiana possibile». I viaggi, e un anno a New York, l'aiutano a comprendere quanto la multiculturalità sia «super cool». Una ricchezza che oggi fa crescere la sua azienda, Mulan Group, secondo l'anticonvenzionale mantra del return on kindness. «Nel mio soggiorno c'è un bellissimo dipinto che rappresenta la muraglia cinese da un lato e il Colosseo dall'altro, con in mezzo la frase: connecting minds. Ho avuto la fortuna di poter scegliere ciò che mi piace di più di entrambe le culture: il sacrificio e l'etica del lavoro, il valore della famiglia, la sensibilità per il bello, la gentilezza, e ricombinarle in qualcosa di mio». Rifugge l'omologazione Federico Cina, Centennial che si sente Boomer, e già a sette anni sapeva di voler fare lo stilista. Ha imparato a cucire con la zia e realizzato il primo manichino con i pezzi di giornale arrotolati sul bastone di una scopa. Ha debuttato all'ultima Fashion Week e guida il suo brand da Cesena, perché «chi l'ha detto che la moda si fa solo a Roma, Firenze, Milano. Per me Cesena è la città creativa per eccellenza. Qui sto bene, trovo la mia ispirazione, ho gli amici e la famiglia».