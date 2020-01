Valorizzare il capitale umano in tre mosse di Philippe Donnet

Lo dimostrano alcuni recenti sondaggi che segnalano insoddisfazione e scarso coinvolgimento dei dipendenti, in particolare dei millennial.

A questo riguardo, penso sia interessante portare l’esempio di Assicurazioni Generali, dove abbiamo avviato numerose iniziative a favore delle nostre persone, con il risultato che il livello di coinvolgimento dei nostri colleghi, che misuriamo ogni due anni, è cresciuto significativamente.

Ad esempio, abbiamo introdotto metodi di lavoro flessibili per un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro, con particolare attenzione alle mamme. Entro il 2021, prevediamo di estendere lo smart-working al 100% delle società operative del Gruppo. Abbiamo lavorato con grande impegno per valorizzare le diversità e l’inclusione. Abbiamo preso coscienza del fatto che, sebbene la rappresentanza femminile corrisponda alla metà della nostra forza lavoro complessiva, più si sale la scala gerarchica più questa si riduce, e considerazioni simili possono essere fatte anche riguardo ad altre categorie.

Per contribuire a risolvere il problema, abbiamo lanciato corsi di formazione sui condizionamenti inconsci e organizzato eventi interni su scala globale. Ci siamo anche dotati di ambienti di lavoro più piacevoli e moderni: ne è esempio la Torre Generali di CityLife, a Milano. Qui stiamo sperimentando alcuni servizi e metodi lavorativi che vorremmo estendere in molte altre nostre sedi nel mondo, tra cui l’area benessere aziendale, maggiori interazioni tra dipartimenti e metodologie “agili” che permettano di superare burocrazia e gerarchie, per porre al centro di tutto le persone e il loro talento.

Vorrei inoltre citare l’investimento nello sviluppo della scuola di formazione interna, la Generali group academy, che sarà inaugurata tra pochi giorni a Trieste, il luogo dove le Assicurazioni Generali hanno visto la luce quasi due secoli fa. L’Academy giocherà un ruolo chiave per fornire a più di 30mila colleghi nuove e indispensabili competenze digitali. Infine, lo scorso ottobre abbiamo dato la possibilità ai nostri colleghi di acquistare azioni di Generali a condizioni agevolate per alimentare spirito di appartenenza e partecipazione.