Valorizzare il ruolo di raccordo dell’ufficio del processo penale

Sarebbe, pertanto, inutile riformare la giustizia, limitandosi a modificare le norme sul processo, in chiave acceleratoria, senza affrontare i problemi d’inefficienza giudiziaria che si situano a monte del processo. Merita, invece, apprezzamento l’approccio della “Commissione Lattanzi” teso a farsi carico dei problemi di funzionamento della macchina giudiziaria, attraverso gli istituti processuali di taglio deflattivo, adeguati meccanismi di “selezione del crimine” (criteri di prioritario esercizio dell’azione penale sta-biliti dal Parlamento), e riorganizzando i tribunali con l’“ufficio del processo penale”. È previsto che a questa interessante struttura organizzativa istituita presso gli uffici giudiziari, siano affidati anche compiti «utili per l’esercizio della funzione giudiziaria» da parte del magistrato, in quanto i collaboratori addetti alla struttura devono provvedere, «in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell’udienza, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti» (art. 15-bis d.d.l. A.C. 2435).

Sono le attività di contenuto specialistico già contemplate per gli addetti all’ufficio per il processo, che verranno reclutati con contratto di lavoro a tempo determinato, nella misura massima di 16.500 unità nel periodo 2021-2024, ai sensi del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia” (v. allegato II). È opportuno sottolineare che il piano non potrebbe sopperire alle esigenze di reclutamento dei magistrati ordinari, ormai divenute improcrastinabili, dato l’esiguo numero di magistrati di ruolo, come dimostra il recente decreto ministeriale 18 giugno 2021, relativo alle procedure per il concorso a 310 posti di magistrato ordinario.

Va, poi, notato che dal d.l. n. 80/2021 si trae una conferma dell’attinenza anche all’amministrazione giudiziaria del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall’art. 97 Cost. Inoltre, andrebbe valorizzata la calzante denominazione “ufficio del processo penale”, prevedendo una più ampia funzione di raccordo anche comunicativo degli addetti alla struttura, rispetto alle parti del processo, e fra le parti e il giudice. Potrebbero fra l’altro essere condivise le informazioni sui precedenti relative all’ufficio di riferimento. Verrebbe così facilitata la complessa operatività dell’ufficio giudiziario concepito come «collettività giudicante», secondo una risalente definizione di Gaetano Foschini, un grande giurista ben consapevole dei legami fra norme processuali e ordinamentali.

Ordinario di Diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano