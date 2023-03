Valorizzazione delle foreste, la priorità e mappare e accorpare le proprietà

A oggi, secondo le stime di FederlegnoArredo, il settore forestale contribuisce a meno dell’1% dell’economia nazionale, con circa 20mila imprese attive, che contano in media un addetto ciascuna. Il settore delle prime lavorazioni conta oltre 2.300 e 7.800 addetti, per un fatturato di circa un miliardo. Il potenziale di crescita è enorme e il percorso avviato, anche se si riscontrano diverse velocità tra le Regioni (che hanno ampio potere normativo in materia).

Superare l’ostacolo della proprietà frammentata

Gli ostacoli da rimuovere restano tuttavia numerosi, a cominciare dalla carenza di infrastrutture viarie per il trasporto dei tronchi dai boschi alle segherie. per non parlare della mancanza di una mappatura delle foreste italiane, che identifichi le proprietà dei boschi e la loro disponibilità, in modo da rendere possibile, per le imprese, una programmazione degli investimenti, come fa notare Giuseppe Fragnelli, dell’ufficio Normativa di FederlegnoArredo. «Inoltre, il Tuf non può essere applicato fino a che gli enti preposti non fanno una pianificazione delle aree». Non tutte hanno regolamenti in materia. A questo si aggiunge il problema di una proprietà boschiva molto frammentata: la maggior parte (66,2%) è privata ed è fatta di piccolissimi proprietari, a cui spesso è difficile risalire. «È necessario prevedere strumenti normativi per accorpare queste proprietà, anche in maniera forzata, facendo prevalere il principio dell’interesse pubblico su quello privato – osserva Fragnelli –. E poi servono misure finalizzate a favorire l’aggregazione di queste unità».

Anche qui, le azioni non mancano, come ha spiegato Alessandra Stefani: «Abbiamo pubblicato la prima graduatoria per chi ha partecipato al bando per costituire associazioni di proprietari boschivi, che prevede risorse fino a 200mila euro per ciascuna associazione, attraverso fondi Cipes. A breve proporrò alle Regioni di destinare risorse per proseguire questa misura su scala locale». Inoltre, giovedì scorso è stato pubblicato il decreto con le modalità per finanziare i progetti di reti di impresa con 10 milioni di euro previsti dal Pnrr.

