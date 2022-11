Valsesia, l’alta moda resiste al caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per tre aziende valsesiane, da anni al servizio del mondo della moda internazionale, il 2022 si chiuderà in crescita nonostante il loro settore abbia scontato gli effetti del caro energia e dell’instabilità politica internazionale.

Stiamo parlando di Reggiani Lanificio Spa, l’azienda di Varallo Sesia creata nel 1973 da Attilio Reggiani, che produce tessuti elasticizzati di alta qualità ed è ai vertici del settore moda donna, collaborando con le aziende più prestigiose e l’haute couture internazionale; Industrie Toscanini Spa, con sede a Isolella di Borgosesia, fondata nel 1920 e rinomata nel mondo per la produzione di portabiti e soluzioni per appendere capi di abbigliamento, accessori e scarpe, sinonimo del made in Italy per la sua qualità, artigianalità ed eleganza; Maison Claire, un atelier del fatto a mano, con sede a Doccio (Quarona), che oggi è ambasciatore dell’artigianato Luxury made in Italy nel mondo intero. Produce collezioni tavola, letto e bagno, oggettistica, vetreria decorata a mano, lingerie, porcellane di Limoges e profumazioni per la casa; fra i suoi clienti, anche Dolce e Gabbana.

Loading...

Tre aziende con “taglie” diverse – Reggiani con 150 dipendenti, Toscanini con 60 e Maison Claire, una microimpresa con dieci dipendenti – ma accomunate dal fatto di operare nel Luxury Fashion internazionale.

«Esportiamo l’80% della produzione sul mercato estero e quindi abbiamo risentito meno di altre aziende più legate al mercato domestico – spiega Federica Toscanini, Marketing & Sales Director –. Dobbiamo certo fare anche noi i conti con l’aumento dei costi delle materie prime, e del legno in particolare; inoltre, certe lavorazioni, come l’essiccazione, sono ad elevato dispendio energetico, per cui si traducono in un aumento dei costi. Si registrano ritardi nelle consegne, ma che non incidono sulla produzione, grazie ai buoni rapporti che abbiamo con i fornitori di lunga data, che ci garantiscono canali privilegiati». Tanto che Toscanini prevede «un aumento a doppia cifra rispetto al fatturato dell’anno scorso, con in cantiere ottimi ordini per il 2022 che coprono anche il 2023».

«Siamo in una situazione di aleatorietà, ma stiamo, comunque, lavorando molto bene. Per noi il mercato russo è molto significativo. Loro sono innamorati del nostro prodotto di design che, non essendo soggetto a sanzioni, permette di lavorare con continuità senza risentire di cali di domanda». Toscanini è anche un modello virtuoso sul fronte della politica energetica: gli scarti di lavorazione del legno vengono impiegati per alimentare la caldaia che riscalda gli uffici e lo stabilimento, mentre diverse centrali idroelettriche le garantiscono una produzione di energia elettrica 20 volte superiore al proprio fabbisogno.