Valute digitali: i dubbi delle banche centrali

In questo quadro generale, i primi dati in arrivo dai Paesi con test avanzati in corso (Cina, Nigeria, isole caraibiche) lasciano intravedere un generale raffreddamento dell'interesse degli utenti dopo un breve entusiasmo iniziale, con un rallentamento del numero di transazioni effettuate ed un ammontare medio delle stesse che è rimasto piuttosto basso.

È abbastanza per attirare l'attenzione delle grandi banche centrali impegnate in progetti vasti e di lungo periodo, come la FED e la BCE: forse c'è qualcosa da ripensare nel design delle CBDC su cui si è stabilito un consensus implicito tra gli sviluppatori.

Il timore di disintermediazione dei depositi bancari tradizionali

In linea teorica una valuta digitale può avvicinarsi alla non tracciabilità del contante solo se assume la forma di un token, come una cripto-valuta classica quale Bitcoin accessibile da un account dell’utente possibilmente non verificato, oppure attraverso una carta di pagamento anonima acquistabile negli esercizi commerciali o online. Ipotizzando una progettazione completamente opposta rispetto ai token anonimi, un conto (wallet) presso la banca centrale per ogni cittadino, attivabile solo attraverso l’utilizzo di documenti ufficiali, replica (e teoricamente supera) la sicurezza e la tracciabilità dei depositi bancari.

Alle autorità monetarie non è sfuggito che un design della CBDC molto simile a un deposito bancario costringerebbe le banche ad aumentare i tassi di interesse sui depositi per rimanere concorrenziali. Inoltre una CBDC che fosse perfettamente intercambiabile con i depositi bancari a vista renderebbe il fenomeno della corsa agli sportelli immediato e preoccupante, in quanto il risparmiatore avrebbe la possibilità di un trasferimento istantaneo della liquidità verso la banca centrale al minimo accenno di stress su singoli istituti o su tutto il sistema bancario.

Non stupisce dunque che i prototipi in fase di test in diversi Paesi implementino dei limiti rigidi alla quantità di valuta digitale detenibile ed escludano la possibilità di remunerare con interessi le giacenze di CBDC. Anche la BCE si è mostrata favorevole ad adottare queste limitazioni, non escludendo la possibilità di applicare anche tassi negativi (cioè dei costi di detenzione) oltre una certa soglia di depositi di valuta digitale per scoraggiarne la tesaurizzazione a discapito dei depositi bancari.