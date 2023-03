Valute digitali, startup, credito: gli effetti del crack di Silicon Valley Bank

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono passate circa 48 ore dal crack della Silicon Valley Bank, e già si iniziano a intravvedere alcune delle possibili conseguenze nel mondo delle start-up, delle valute digitali e della finanza. Messa in ginocchio dalla fuga di 42 miliardi di dollari di depositi e dal rialzo dei tassi che ha messo ko il suo portafoglio di titoli di Stato, venerdì la banca è stata chiusa e commissariata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), cioè dall’Autorità che garantisce i depositi bancari fino a 250mila dollari. E ieri gli Stati Uniti, a partire dall’ecosistema di startup, hanno iniziato a fare i conti con quello che è il secondo maggiore fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti. Il primo fu quello del 2008 di Washington Mutual.

I prossimi passi

La Fdic ha comunicato che da lunedì i depositi entro la soglia assicurata di 250mila dollari saranno accessibili ai clienti e che i dipendenti della banca - scrive Reuters - avranno 45 giorni lavorativi a uno stipendio di 1,5 volte. Contemporaneamente ha avviato le procedure per vendere gli attivi dell’istituto fallito: le autorità di regolamentazione statunitensi sono infatti in cerca di un acquirente per varie società del gruppo, che oltre alla banca commerciale comprende Svb Securities, Svb Capital e Svb Private. La Federal Deposit Insurance Corp punta ora a trovare acquirenti per le varie attività del gruppo per poi restituire il più possibile i soldi dei clienti. Proprio ieri Sky News ha lanciato la notizia secondo cui la Bank of London ha dichiarato di valutare una possibile offerta per le attività inglesi del gruppo americano fallito.

Le conseguenze: effetto domino?

Ma a preoccupare maggiormente sono le conseguenze che questo crak può causare. Se sul mercato gli analisti sono convinti che difficilmente ci sarà un effetto domino paragonabile a quello che Lehman Brothers causò nel 2008 (questa è una banca molto più piccola e oggi l’intero sistema creditizio è molto più solido e capitalizzato di allora), i timori ci sono. Dato che tante banche sono esposte al mercato dei titoli di Stato, ci si interroga se altri medi istituti non possano soffrire come ha fatto la Silicon Valley Bank. Ma le conseguenze si vedono per ora già chiare nel mondo delle start-up e delle criptovalute.

Le conseguenze: la stablecoin USDC

Partiamo da questo secondo capitolo. La stablecoin USD Coin (USDC) ha infatti perso il suo ancoraggio al dollaro dopo il crack di Silicon Valley Bank. È accaduto dopo che Circle, la società che sta dietro la valuta digitale, ha rivelato che una parte delle riserve che garantiscono l’ancoraggio della valuta al dollaro erano proprio nei forzieri delal Silicon Valley Bank. Secondo quanto dichiarato, dei 40 miliardi di dollari di riserve, 3,3 miliardi erano nella banca fallita. Così, alla notizia, la valuta ha rotto la sua parità col dollaro di uno a uno ed è scesa a 0,88 dollari, secondo CoinGecko. Poi ha un po’ recuperato terreno, a 0,90. Circle ha comunque dichiarato che la sua attività continuerà ad andare avanti normalmente.

Le conseguenze: l’ecosistema di start up

Altro capitolo è quello delle startup, che la banca finanziava. I fondatori di queste società innovative della Silicon Valley - scrive l’Ansa - si chiedono se saranno in grado di continuare a pagare i loro dipendenti dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. Il fornitore di servizi di pagamento Rippling ha comunicato ai clienti venerdì che alcune elaborazioni si sono bloccate perché Svb contribuiva a gestire i pagamenti. La società, anch’essa una startup, si è rivolta a JPMorgan Chase, ma non abbastanza in fretta: «Le buste paga erano in volo in Svb e non sono ancora state pagate. L’azienda sta ancora cercando di capire cosa significherà il crollo della banca venerdì», ha scritto Parker Conrad, amministratore delegato di Rippling, in un post su Twitter.