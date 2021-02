Valute digitali, tracciamento e privacy: un connubio possibile

Le sfumature di privacy

Una Cbdc può avvicinarsi alla non tracciabilità del contante solo se assume la forma di un token, come una cripto-valuta classica quale Bitcoin accessibile da un account dell’utente possibilmente non verificato, oppure attraverso una carta di pagamento anonima acquistabile negli esercizi commerciali o online. Queste forme di Cbdc ovviamente soffrirebbero dei rischi di perdita e furto associati al denaro contante e Bitcoin: fisici (perdita della carta) o digitali (perdita dell’accesso all’account o sua violazione).

Fino a pochi mesi fa, nessuna banca centrale sembrava indirizzata verso forme decentralizzate di CBDC vicine alle funzionalità del contante. Anzi, numerosi progetti pilota (Bahamas, Cina) andavano nella direzione opposta: un conto presso la banca centrale per ogni cittadino, attivabile solo attraverso l'utilizzo di documenti ufficiali che replicasse (e superasse) la sicurezza e la tracciabilità dei depositi bancari. A dimostrazione di ciò, la maggiore preoccupazione per le banche centrali era di trovare un meccanismo che proteggesse i depositi bancari dalla concorrenza di queste nuove valute digitali e da possibili fenomeni di disintermediazione del sistema bancario. Meno ricerca è stata effettuata sul tema della privacy delle nuove valute digitali: non si tratta di un argomento semplice. Uno strumento di pagamento digitale genera per design un enorme numero di informazioni connesse con l’identità degli operatori, la tipologia e l’entità della transazione. Una cosa è l’accesso a queste informazioni da parte delle autorità di controllo fiscali o anti-riciclaggio – necessario e desiderabile – un’altra è la possibile condivisione e disseminazione dei dati da parte degli operatori coinvolti nel funzionamento del sistema di pagamenti: gli intermediari finanziari di riferimento del pagante/ricevente, i fornitori del servizio di pagamento.

Nelle cripto-valute decentralizzate come Bitcoin, l’elusione del controllo e della conformità delle transazioni da parte delle autorità rappresenta un obiettivo esplicito: in altri termini i sistemi sono specificamente progettati per non essere controllati da un governo, una banca o qualsiasi altra autorità centrale. Al contrario, una Cbdc ha necessità di supportare meccanismi per far rispettare regole certe con il fine di rilevare e prevenire attività criminali e garantire la stabilità finanziaria. La Figura 3 classifica i livelli di privacy garantiti da diversi sistemi di pagamento a partire dal contante fino alla carta di credito, distinguendo i destinatari dell’informazione.

PROFILI DI PRIVACY DI VARI METODI DI PAGAMENTO Loading...

Che succede con Bancomat e carte di credito

Ovviamente il contante rappresenta l’optimum per quanto riguarda la riservatezza nei confronti di tutti gli attori principali di un moderno sistema di pagamento, perché «disvela» informazioni limitate soltanto al soggetto ricevente. Dalla parte opposta dello spettro ci sono i bonifici bancari e i Bancomat, che registrano numerose informazioni (non solo relative alla singola transazione ma a tutta l’attività finanziaria del soggetto) pienamente trasparenti alla banca del soggetto pagante, ma anche parzialmente a tutti gli altri operatori. Un minimo di riservatezza in più è garantita dalle carte di credito.

È interessante la posizione intermedia che hanno nel diagramma le cripto-valute classiche, con un importante distinguo tra depositi on-line ed off-line di valute digitali. Nel primo caso infatti, una buona fetta della protezione garantita dagli algoritmi crittografici è de facto inutile perché le exchanges che detengono i depositi per conto del cliente conoscono perfettamente ogni informazione relativa al totale delle transazioni svolte. Poiché si tratta di imprese soggette a legislazioni estere che spesso danno scarsa tutela al cliente, il tanto strombazzato «anonimato» delle cripto-valute perde parecchio del suo appeal. Diverso è il caso dei depositi off-line su wallet privati, molto sicuri e difficili da associare a precise identità, che rappresentano peraltro il concept originario di questi strumenti. Anche per una Cbdc è apprezzabile una notevole differenza nel profilo di privacy tra la versione stile conto corrente su cui molte banche centrali stavano lavorando e quella «al portatore» (più vicina ai desiderata del pubblico) che renderebbe l’euro digitale concettualmente più simile alle cripto-valute classiche. Esiste indubbiamente una tensione fondamentale tra trasparenza e privacy. Da un lato, la trasparenza è essenziale per una moneta digitale perché le autorità devono essere in grado di accertare la correttezza delle transazioni e la loro conformità alle normative finanziarie. D’altra parte, più informazioni riveliamo a soggetti terzi, più probabile sarà la disseminazione di informazioni sulle singole transazioni e sulle persone che le eseguono. Peraltro è più facile (e meno costoso a livello operativo) implementare livelli di privacy inferiori, poiché è necessario proteggere meno informazioni. Non si tratta comunque di un gioco a «somma zero»: è possibile implementare delle soluzioni che possano coniugare un buon grado di privacy con le esigenze di trasparenza.