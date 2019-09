Valute virtuali, raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette di Valerio Vallefuoco

Le valute virtuali si confermano sorvegliate speciali da parte delle Autorità preposte alla vigilanza sulla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. A conferma della centralità che il tema delle valute virtuali va via via occupando anche nelle politiche nazionali di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Uif nel Rapporto annuale 2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 giugno) segnala la costante crescita vertiginosa del numero delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos), più che raddoppiate nell’ultimo anno. Notevole anche l’importo complessivo delle operazioni in valute virtuali, che risulta essersi aggirato attorno ai 96 milioni di euro.

Altro dato interessante è quello relativo alle controparti interessate dalle operazioni esaminate per il cambio da e in valute virtuali: infatti, tra i circa 100 exchangers coinvolti nell’operatività segnalata, in solo 9 società si è concentrato oltre il 77% degli importi scambiati.

Date le caratteristiche intrinseche delle valute virtuali - le quali altro non sono se non delle rappresentazioni digitali di valore create da soggetti privati che operano nel web - non stupisce che i soggetti segnalati siano spesso individui di giovane età, notoriamente più avvezzi all’utilizzo della tecnologia informatica.

Le motivazioni delle segnalazioni

Un altro dato che emerge dal Rapporto Uif è che nella maggioranza dei casi la segnalazione non risulta essere fondata su un preciso e circostanziato sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quanto piuttosto sulla diffidenza del segnalante nei confronti delle caratteristiche stesse delle operatività connesse all’utilizzo della valuta virtuale. Così l’incertezza generata dalla scarsa regolamentazione giuridica della materia, la mera incoerenza tra l’operatività in virtual asset e il profilo economico del segnalante sono fra le circostanze che hanno portato nella maggior parte dei casi ad effettuare la segnalazione.

La Uif ha comunque rilevato che in diverse segnalazioni i motivi di sospetto erano riconducibili al collegamento con illeciti penali , come ad esempio il reimpiego dei proventi di attività commerciali non dichiarate, sovente online, o di truffe o frodi informatiche, traffici di carte clonate, estorsioni online e relative richieste di riscatto in criptovalute (fenomeno denominato ransomware), promesse di vendita di beni online mai consegnati, phishing e attività fraudolente per attrarre investimenti (cosiddetti schemi Ponzi).

Pochi i collegamenti sospetti con il terrorismo

In altri casi si sono verificate segnalazioni aventi a oggetto sottrazioni di fondi pubblici, operazioni con controparti localizzate in Paesi a rischio o riferite a contesti caratterizzati da collegamenti soggettivi con soggetti appartenenti a bande criminali. Il dato sul finanziamento del terrorismo è stato solo di tipo residuale poiché ci sono stati solo 15 casi di sospetto riconducibile a tale fenomeno. Tuttavia non sono mancati casi nei quali le segnalazioni venivano effettuate per investimenti in criptovalute per importi elevati, ovvero per contesti geografici o sociali in cui gli investimenti assumevano evidenti caratteristiche di anomalia. Su questa linea si sono evidenziati alcuni casi che hanno rilevato delle operatività finanziarie solo apparentemente collegate all’acquisto di bitcoin da parte di soggetti già indagati per i reati di traffico di stupefacenti, riciclaggio e auto-riciclaggio.